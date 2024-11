Trauer um Dieter Tartemann: Aufstiegstrainer von RWE und Ex-Coach des ETB ist gestorben

Dieter Tartemann, der viele Jahre für den ETB SW Essen und für Rot-Weiss Essen arbeitete, ist im Alter von 80 Jahren verstorben.

Er trainierte viele Vereine im Ruhrgebiet, nicht nur den ETB SW Essen oder Rot-Weiss Essen. Dieter Tartemann war auch beim Wuppertaler SV und der Spielvereinigung Erkenschwick als Trainer verantwortlich.

Nun ist der Aufstiegstrainer von Rot-Weiss Essen aus dem Jahre 1986 im Alter von 80 Jahren verstorben. Das vermeldete der ETB, der in den sozialen Medien schrieb: "Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist in Trauer. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist unser ehemaliger Trainer Dieter Tartemann im Alter von 80 Jahren verstorben. Nach seinen Erfolgen mit der ETB-Amateurmannschaft 1976/77 (Vizemeister der Verbandsliga Niederrhein und Teilnahme an der Deutschen Amateurmeisterschaft) übernahm Dieter Tartemann im Juli 1977 unsere erste Mannschaft in der 2. Bundesliga. Nachdem der Verein aus finanzieller Not etliche Leistungsträger verkaufen musste, hatte er keine Chance auf den Klassenerhalt in der zweiten Liga mit seinem Team. Nach dem Abstieg betreute er unsere Mannschaft noch bis Dezember 1980 in der Oberliga Nordrhein. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner gesamten Familie und seinen Freunden. Wir wünschen ihnen viel Kraft in dieser schweren Zeit und sprechen unser aufrichtiges Beileid aus. Wir werden Dieter Tartemann vermissen und sein Andenken stets in Ehren halten!"

Mit RWE gelang Tartemann im Jahr 1986 der Aufstieg aus der Oberliga in die 2. Bundesliga. In der Aufstiegsrunde gab es nach einer Auftakt-Niederlage gegen den VfB Oldenburg vier Heimsiege, die RWE in die 2. Bundesliga führten.

Auch RevierSport wünscht den Angehörigen und Freunden von Dieter Tartemann in diesen schwierigen Stunden viel Kraft.