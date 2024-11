Zwei Teams im oberen Drittel der Oberliga Niederrhein mussten Federn lassen. Schonnebeck und der ETB siegten jeweils 4:1. Der Mülheimer FC sendete ein Ausrufezeichen gegen Hilden.

In der Oberliga Niederrhein stand der 15 Spieltag auf dem Programm - zumindest in Teilen. Denn vier Partien werden erst am kommenden Samstag (23. November) über die Bühne gehen.

Am Freitag eröffnete die SSVg Velbert den Spieltag - und das mit einem Paukenschlag. Denn beim 1. FC Büderich gab es einen 5:1-Auswärtserfolg. Mit diesem Dreier setzte man die Spielvereinigung Schonnebeck, den ETB SW Essen und den VfB Hilden unter Druck, die allesamt am Sonntag im Einsatz waren.

Und der ETB und Schonnebeck gingen mit dem Druck erstklassig um. Der ETB setzte sich am heimischen Uhlenkrug gegen den 1. FC Kleve mit 4:1 durch. Felix Geisler brachte die Essener in Führung, auf diese hatte Kleve noch eine Antwort. Dario Gerling glich vor der Pause aus.

Doch nach dem Wechsel schraubte der ETB am Ergebnis. Nach Toren von Niko Bosnjak, Lukas Korytowski und Umut Yildiz war der nächste Dreier im Sack - der ETB behauptete somit Platz zwei in der Tabelle.

Näher ran an den Spitzenreiter ging es nicht, denn auch die Schonnebecker siegten mit 4:1 beim 1. FC Monheim. Hier wurde es erst am Ende deutlich. Bis zur 68. Minute fielen keine Treffer, zu dem Zeitpunkt agierte Schonnebeck aber bereits in Überzahl nach einem Platzverweis gegen Youssef El Boudihi.

Die Überzahl nutzte Tim Kuhlmann dann zur Führung für den Tabellenführer. Nach dem 2:0 durch Robin Andre Brandner schien die Begegnung entschieden. Doch Monheim konnte durch Mohamed El Mouhouti verkürzen. In den letzten Minuten machten Conor Tönnies und Kuhlmann den Deckel auf das Spiel.

In einem weiteren Spitzenspiel konnte der SC St. Tönis beim VfB Homberg mit 3:1 gewinnen. Homberg damit in der Krise, es war die dritte Pleite in Serie und das fünfte Spiel in Serie, das nicht gewonnen werden konnte.

Auch der VfB Hilden musste an der Spitze Federn lassen, beim Mülheimer FC gab es eine überraschende 2:3-Niederlage. Im letzten Spiel des Tages setze sich der TSV Meerbusch beim Aufsteiger SV Biemenhorst mit 2:1 durch.