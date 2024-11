In der Oberliga Niederrhein gab es in der laufenden Saison schon einige Trainerwechsel. Zum Jahreswechsel kommt ein weiterer hinzu.

In der laufenden Oberliga-Niederrhein-Saison 2024/2025 kam es bis dato zu drei Trainerwechseln. Ismail Jaouri übernahm für Peter Radojewski bei der SSVg Velbert, dieser übernahm für Christian Dorda bei Ratingen 04/19 und Damian Apfeld schmiss beim ETB Schwarz-Weiß Essen hing. Hier wurde Apfelds bisheriger Co-Trainer Julian Stöhr zum Chefcoach befördert.

Einen weiteren Wechsel wird es beim SC Union Nettetal geben. RevierSport hatte exklusiv darüber berichtet. Nun folgte die offizielle Mitteilung des abstiegsbedrohten Fünftligisten. Zur Erinnerung: Nach RS-Infos wird Kemal Kuc neuer SC Union-Trainer.

Nach fast achteinhalb Jahren endet in der Winterpause eine Ära in Nettetal. Abteilungsleiter Dirk Riether und das Trainerteam um Chefcoach Andreas Schwan verständigten sich am Mittwochabend (13. November 2024) einvernehmlich auf eine Trennung zum Ende des Kalenderjahres. Mit Schwan werden daher auch Co-Trainer Roland Garnschröder, Torwarttrainer Marcel Siepmann sowie weitere Mitglieder des Funktionsteams den Verein verlassen. Siepmann gehört dem Trainerteam seit der Saison 2019/20 an. Garnschröder ist seit eineinhalb Jahren dabei.

"Ich habe den Verantwortlichen vor kurzem mitgeteilt, dass ich meinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Nettetal nicht verlängern werde. Der Verein und das Umfeld sind mir richtig ans Herz gewachsen und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Ich habe mich aber zu diesem Schritt entschieden, weil ich für mich nach dieser langen, intensiven und vor allem sehr erfolgreichen Zeit bei Union einfach eine Veränderung und etwas Neues anstreben möchte", erklärte Schwan.

Wir wollen den Spielern somit auch ein mögliches Alibi nehmen. Wir danken Andreas Schwan und seinem Trainerteam für den unermüdlichen Einsatz und die hervorragende Arbeit der letzten Jahre. Andreas hat einen festen Platz in der Vereinsgeschichte von SC Union Nettetal. Er wird seinen Weg als Trainer zweifellos weitergehen und die Türen bei uns in Nettetal werden für ihn immer offen stehen Dirk Riether, Nettetal-Sportchef

"Mein Weg hat damals mit Dirk Riether begonnen, der Lutz Krienen und mich gemeinsam mit Dennis Treker vor über acht Jahren als Trainer eingestellt hat. Ich hätte die Saison gerne zum Sommer beendet. Es geht aber nicht um meine Person, sondern um den Verein und den Klassenerhalt in der Oberliga. Wir haben daher als Trainerteam entschieden, den Weg vorher frei zu machen, damit nochmal ein neuer Impuls gesetzt werden kann. Ich bin davon überzeugt, dass das Team den Ligaverbleib schaffen kann", sagte der 39-jährige A-Lizenzinhaber weiter.

"Andreas Schwan ist der erfolgreichste SCU-Trainer der letzten Jahrzehnte und ist hauptverantwortlich für diese Entwicklung und viele positive Veränderungen in unserem Verein. Neben dem Spielfeld war Andi für viele von uns auch ein Freund, jemand, mit dem wir nicht nur Siege und Niederlagen teilten, sondern auch viele unvergessliche Momente abseits des Fußballs erlebten. Diese Entscheidung ist uns nach dieser langen Zeit der sehr erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit und der tiefen Verbundenheit sehr schwer gefallen. Wir standen diesbezüglich immer im Austausch und wollten eigentlich im Sommer zusammen aufhören", sagte Union-Sportchef Dirk Riether, der im Sommer 2025 nach 25 Jahren auch seinen Hut nehmen wird.

Riether weiter: "Doch die sportliche Situation hat in letzter Zeit eine Dynamik angenommen, die wir gemeinsam bewertet und die Entscheidung vorgezogen haben. Wir wollen den Spielern somit auch ein mögliches Alibi nehmen. Wir danken Andreas Schwan und seinem Trainerteam für den unermüdlichen Einsatz und die hervorragende Arbeit der letzten Jahre. Andreas hat einen festen Platz in der Vereinsgeschichte von SC Union Nettetal. Er wird seinen Weg als Trainer zweifellos weitergehen und die Türen bei uns in Nettetal werden für ihn immer offen stehen."