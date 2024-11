Aus der Oberliga Westfalen in die nordmazedonische U21-Nationalmannschaft: Diesen Weg geht ein Talent von Preußen Münster.

Die U23 von Preußen Münster spielt bislang eine starke Saison in der Oberliga Westfalen. Mitverantwortlich dafür: Leon Tasov. Der 19-Jährige steht nach elf Einsätzen bereits bei vier Toren und acht Vorlagen.

Seine Auftritte im Trikot der Zweitvertretung der Adlerträger bescherte ihm nun sogar eine Einladung zur Nationalmannschaft. Tasov darf in der anstehenden Länderspielpause in der nordmazedonischen U21 vorspielen.

"Es ist eine tolle Auszeichnung und eine Belohnung für die Arbeit, die er jeden Tag aufbringt. Leon unterscheidet sich in erster Linie durch seine Haltung von vielen anderen Spielern. Er verhält sich extrem professionell und hat genau den richtigen Mix aus Demut und Selbstbewusstsein. Dazu handelt und arbeitet er enorm eigenständig", erklärt U23-Trainer Kieran Schulze-Marmeling.

Der Coach weiter: "Deswegen freut es mich, weil es ein verdientes Resultat der letzten eineinhalb Jahre sind, die ich jetzt mit ihm arbeite. Da darf sich auch der ganze Verein freuen, vor allem aber Leon selbst. Wir sind gespannt, welche Erfahrungen er dort sammeln wird."

Tasov durchlief den Nachwuchs des VfL Bochum. Im Sommer 2023 wechselte er in die U23 der Preußen. Vergangene Saison gehörte er bereits zum Stammpersonal in der Oberliga. Die zehn Torbeteiligungen, die er in 31 Einsätzen sammelte, hat er in der neuen Saison bereits überboten.

Profiluft durfte der Rechtsaußen bislang noch nicht schnuppern. Vergangene Woche gehörte er immerhin zum Kader beim Zweitliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (1:0). Zudem nimmt er aktuell regelmäßig an den Einheiten von Trainer Sascha Hildmann teil.

In der kommenden Woche wird Tasov dann aber überhaupt nicht in Münster trainieren - sondern mit der nordmazedonischen U21 dabei sein. Montag geht es los, am 18. November wird Tasov zurückerwartet. Zwei Testspiele gegen die U21 des Kosovo stehen in diesem Zeitraum an.