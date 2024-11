Der ETB Schwarz-Weiß Essen reist am Sonntag - 10. November, 15.30 Uhr - zum SC St. Tönis. Ein echtes Topspiel, das auf den ETB wartet.

Fünfter gegen Dritter: Der SC St. Tönis empfängt am Sonntag - 10. November, 15.30 Uhr - den ETB Schwarz-Weiß Essen.

Die Gastgeber spielen bisher eine ganz starke Saison in der Oberliga und haben nach 13 Spieltagen bereits 25 Punkte auf der Habenseite. Auf der heimischen Jahn-Sportanlage fühlt sich der Sportclub besonders wohl, denn dort holte er in sieben Partien fünf Siege, ein Unentschieden und musste sich nur einmal geschlagen geben.

"Mich überrascht das vielleicht jetzt weniger, als andere Leute denken. Ich habe schon im Mai dieses Jahres, als wir den Klassenerhalt klargemacht haben, zur Mannschaft gesprochen und gesagt, dass ich mich auf die neue Saison mit diesem Team freue. Ich bin dann sehr guter Dinge, dass wir ohne jeglichen Abstiegsdruck viel Spaß haben werden. Und das ist auch aktuell der Fall", sagte Holger Krebs, Sportchef des Klubs, zuletzt gegenüber RevierSport. Er lobte auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand: "Udo Schüler, Achim Lemmen und Markus Hagedorn leisten hervorragende Arbeit im Verein."

ETB-Trainer Julian Stöhr sagt zum kommenden Auswärtsspiel: "St. Tönis ist definitiv eine der Überraschungen in dieser Saison. Die meisten hätten nicht erwartet, dass sie ganz oben mit dabei sind. Sie haben Schonnebeck geschlagen, mit 4:0 in Ratingen gewonnen und weitere gute Ergebnisse geholt. Uns erwartet ein Gegner, der taktisch sehr flexibel ist und variabel spielt. St. Tönis ist spielstark und sie haben viele schnelle Spieler in ihren Reihen. Das wird am Sonntag eine richtig harte Nuss für uns. Das Niveau, was sie momentan zeigen, haben nicht viele in der Liga. Wir müssen am Sonntag leistungstechnisch an die 100 Prozent kommen. Wenn wir das nicht erreichen, wird es ganz, ganz schwierig."

Im Lazarett der Schwarz-Weißen befinden sich Jan Corsten, Armen Shavershyan, Florian Usein und Denzel Oteng Adjei. Der Einsatz von Robin Urban und Nils Verwold ist fraglich.