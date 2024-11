Seit Anfang der Saison trägt Nils Da Costa Pereira das Trikot der Spielvereinigung Erkenschwick. Doch nicht nur in der Oberliga Westfalen spielt der Verteidiger stark auf.

Nach dem „Horror-Oktober“ mit zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie ist die Spielvereinigung Erkenschwick endlich wieder in der Spur. Am vergangenen Wochenende konnte der ESV im richtungsweisenden Traditionsduell gegen die SG Wattenscheid 09 mit 2:0 gewinnen und zumindest wieder ins obere Tabellenmittelfeld der Oberliga Westfalen klettern.

Für Linksverteidiger Nils Da Costa Pereira, der erst in der Sommertransferphase von der Lohrheide an dem Stimberg wechselte, war das Derby von besonderer Brisanz. Der 25-Jährige erlebte gegen die Ex-Kollegen ein „hitziges Kampfspiel mit vielen Zweikämpfen und Emotionen“ und unterstrich die psychologische Wichtigkeit des Erfolges:

„Ein Monat wie der Oktober nagt schon an einem. Selbst die ärgerlichen Unentschieden haben sich alle angefühlt wie Niederlagen, weil wir uns mehr vorgenommen haben. Mit dem Derbysieg fiel dann ein kleiner Stein vom Herzen. Diesen Schwung gilt es jetzt mitzunehmen.“

Für Da Costa Pereira persönlich verlief der Start in den Herbst zumindest auf einem anderen Platz erfolgreich: Der gebürtige Münsteraner war Teil der Season 2 der Hallenfußball-Liga „Baller League“, präsentierte sich dort mit sehenswerten Treffern in Topform. Erst kürzlich unterlag er mit seinem Team, den Gönrgy Allstars, im großen Endspiel den Las Ligas Ladies.

„Das Spielprinzip macht total Spaß und liegt mir“, sagt er. Die Spieltage des Großevents, welche online übertragen werden, sorgten bei ihm für Begeisterung: „Die Baller League war eine mega Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Dann noch mit den Final 4 vor rund 15.000 Zuschauern – das war einmalig.“

Teamchef des Amateurfußballers ist Livestreamer und YouTuber „MontanaBlack“. Der 36-Jährige gilt als der größte deutschsprachige Gaming-Livestreamer auf der Online-Plattform Twitch. Da Costa Pereira durfte den Millionen Follower schweren Internetstar kennenlernen: „Mega korrekter Typ, wirklich richtig geil. Er hat sich total eingebracht, viel für das Team getan und ist als Kopf unserer Truppe immer da gewesen. Ich blicke da sehr positiv drauf zurück.”

Erkenschwick vor Duell gegen „eingeschweißten“ ASC 09

Vom Hallensport zurück auf den Amateurplatz: In der Oberliga Westfalen trifft Da Costa Pereira mit seinen „Schwickern“ am kommenden Sonntag (10. November, 14:30 Uhr) auf den Tabellenfünften ASC 09 Dortmund. Der Defensivmann lief in der Saison 2021/22 noch selbst für die Aplerbecker auf. Dementsprechend weiß er den Gegner bestens einzuschätzen:

„Der Mannschaftskern ist immer da geblieben. Uns erwartet eine eingeschweißte Truppe, die guten Fußball spielt und starke Einzelspieler hat. Dazu steht mit Marco Stiepermann ein guter Trainer an der Linie. Wir freuen uns auf diese schwere Aufgabe und wollen mit allen Mitteln dagegenhalten."