Die SG Wattenscheid 09 ist ordentlich in die Saison gestartet. Doch nach dem Zwischenhoch befindet sich die SG nun in einer ersten Krise. Das sagt der Sportchef.

Rund 700 Zuschauer waren am Sonntag (3. November) zum altehrwürdigen Stimberg gepilgert, um das Oberliga-Traditionsduell zwischen der Spielvereinigung Erkenschwick und der SG Wattenscheid 09 zu verfolgen. Am Ende siegten die "Schwicker" durch Tore von Christian Warnat (25.) und Stefan Oerterer (48.) mit 2:0

Es war die bereits vierte Niederlage - 3:4 gegen Schermbeck, 1:4 gegen Verl II, 1:3 gegen Münster, 0:2 gegen Erkenschwick - in Folge für die Mannschaft aus der Lohrheide. "Wir haben nach acht Spielen 14 Punkte gehabt. Das war völlig in Ordnung. Jetzt haben wir einige Begegnungen in den Sand gesetzt. Aber es war nicht alle schlecht", erzählt Richard Weber.

Der Sportchef der SG meinte gegenüber RevierSport: "Wir haben in Erkenschwick beim Spielstand von 0:0 gute Chancen und sind auch die spielbestimmende Mannschaft. Leider scheitern wir am guten Torwart Raphael Hester. Die engen Schiedsrichter-Entscheidungen fielen auch nicht zu unseren Gunsten aus. Aber es lag nicht daran, dass wir das Spiel verloren haben. Leider kassieren wir die Gegentore, wie auch in den vergangenen Spielen, etwas zu einfach. Das müssen wir jetzt erst einmal so hinnehmen, aufarbeiten, hart trainieren und die beiden nächsten Heimspiele angehen."

Binnen wenigen Tagen geht es für Wattenscheid mit einem Heimspiel-Doppelpack weiter. Erst kommt Westfalia Rhynern (Sonntag, 10. November, 15.30 Uhr) und dann der 1. FC Gievenbeck (Donnerstag, 14. November, 20 Uhr) ins Sportzentrum an der Berliner Straße. "Das sind sehr wichtige Spiele. Wir wollen diese Partien erfolgreich bestreiten und dann mit viel Selbstvertrauen ins Ruhrstadion zum Derby gegen den VfL Bochum II fahren", betont Weber.

Wir werden alles dafür tun, um top vorbereitet in dieses Derby zu gehen und unsere Fans glücklich zu machen. Doch zuvor haben wir noch zwei wichtige Heimspiele gegen Rhynern und Gievenbeck Richard Weber

Die Fans der SG Wattenscheid 09 sind nämlich noch ruhig und unterstützen die Mannschaft vorbildlich. Und das, obwohl diese nach zwölf Spielen und nur 14 Punkten den Erwartungen etwas hinterhinkt. "Der harte Kern fährt überall mit und unterstützt uns sensationell. Auch nach dem Erkenschwick-Spiel gab es wieder Applaus. Die Jungs und Mädels haben gesehen, dass die Mannschaft alles reingeworfen hat. Aber, klar: Auch sie wollen natürlich Siege sehen", weiß auch Weber.

Allen voran am Samstag (23. November, 14.30 Uhr) an der Castroper Straße. Vor zehneinhalb Jahren, beim letzten Pflichtspiel zwischen Bochums U23 und Wattenscheid, waren 3800 Fans ins Ruhrstadion gekommen, nun hofft man auf eine noch größere Kulisse - und aus Wattenscheider Sicht natürlich einen 09-Sieg. Weber: "Wir werden alles dafür tun, um top vorbereitet in dieses Derby zu gehen und unsere Fans glücklich zu machen. Doch zuvor haben wir noch zwei wichtige Heimspiele gegen Rhynern und Gievenbeck."