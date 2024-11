Bei der SG Wattenscheid verläuft die Saison sportlich nicht so wie erhofft. Nun gibt es Veränderungen auf der Führungsebene.

Der Aufsichtsrat der SG Wattenscheid 09 hat die Vorstandspositionen neu besetzt. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Christian Fischer hatte den Aufsichtsrat im April 2024 informiert, dass er seinen Vorstandsposten zum 30. Juni 2024 niederlegt, da er seinen Lebensmittelpunkt verlegt und ihm dadurch die Zeit und die Nähe zum Verein fehlt, um die Vorstandsarbeit adäquat weiter fortsetzen zu können.

"Nach der Insolvenz Ende 2019 hatte ich gemeinsam mit Christian Pozo, Stefan Beermann, Patrick Urbanczyk, Oliver Kolenda und der Insolvenzverwalterin Frau Dr. Commandeur den Verein übernommen, um insbesondere den Spielbetrieb des Nachwuchs der SG 09 zu sichern und den Verein in eine schuldenfreie Zukunft zu führen. Mit dem Aufsichtsrat ist uns das in den vergangenen fünf Jahren gelungen", sagt Christian Fischer.

Weiter erklärt er: "Wie bereits in der Vergangenheit angekündigt, war nun der Zeitpunkt gekommen, dass ich meinen Lebensmittelpunkt in den Norden verlegt habe und hatte daher dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass ich mein Vorstandsamt zum 30. Juni 2024 niederlege. Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitstreitern für die intensive und größtenteils erfolgreiche Zusammenarbeit und wünsche dem Verein und meinem Nachfolger alles erdenklich Gute für die Zukunft."

In einer Aufsichtsratssitzung hat nun der Aufsichtsrat Georg Sokoll und Patrick Lofi in den Vorstand der SG Wattenscheid 09 berufen, so dass nun der Vorstand insgesamt aus vier Vorständen mit verschiedenen Verantwortungsbereichen besteht.

Der 62-jährige Sokoll hat den Verantwortungsschwerpunkt Finanzen übernommen, während der 41-jährige Lofi die Verantwortung für die Organisation und Sicherheit übertragen bekam. Stefan Beermann bleibt Vorstand Marketing und trägt die Verantwortung für das 09-Wohnzimmer und Dennis Helfer bleibt Vorstand Nachwuchs. Fischer hat Sokoll, in den vergangenen Wochen über die laufenden, finanzwirtschaftlichen Prozesse und Projekte informiert und ihm übergeben.

"Der Aufsichtsrat dankt Christian Fischer für die hervorragende Arbeit in den vergangenen fünf Jahren und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Georg Sokoll und Patrick Lofi, die bereits in der Vergangenheit für den Verein tätig waren und somit den Verein und das Umfeld sehr gut kennen", heißt es in einer Pressemitteilung des westfälischen Oberligisten SG Wattenscheid 09.