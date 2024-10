Enttäuschung in Dortmund-Aplerbeck. Nach nur zwei Spieltagen gab der ASC 09 die Tabellenführung wieder ab.

1:5 gegen den SV Schermbeck und 1:2 gegen die Zweitvertretung des Drittligisten SC Verl - und schon war die Tabellenführung des ASC 09 Dortmund, der zuvor vier Spiele in Folge siegte, futsch.

"Wir sind selber am Rätseln, warum uns das Jahr für Jahr passiert. Es passiert eigentlich immer unter unterschiedlichen Trainer, dass wir uns die besten Ausgangslagen binnen weniger Spieltage wieder kaputt machen. Die Spieler sind jedoch beinahe die selben. Da muss irgendetwas im Kopf verankert sein. Dem müssen und werden wir nachgehen", erzählt ASC-Sportchef Samir Habibovic.

Noch vor zwei Wochen stellte die Mannschaft von Trainer Marco Stiepermann die beste Offensive und die beste Defensive der Liga. Doch nach nur zwei Spieltagen und zwei geschossenen sowie sieben kassierten Treffern sind auch diese tollen Statistiken futsch. "In den letzten beiden Spielen sind wir zu sehr ins offene Messer gelaufen und haben auch blöde individuelle Fehler begangen. Irgendwie fehlte mir da die letzte Intensität. Aber, gut: Wir haben noch genügend Spiele und werden hoffentlich auch aus dieser schlechten Phase lernen", sagt Habibovic.

ASC 09 Dortmund: Tim Kallenbach ist wieder fit

Dieser konnte zu Beginn der Woche auch eine freudige Nachricht an die ASC-Fans übermitteln. Tim Kallenbach, der sich zu Beginn des Jahres einer Leisten-Operation unterzog, konnte am vergangenen Wochenende in der Kreisliga-B-Mannschaft des ASC spielen. "Er war schmerzfrei und hat sich gut gefühlt. So dass er wieder voll bei der Ersten Mannschaft dabei ist. Tim ist ein gefühlter Neuzugang und wird auf Strecke wieder eine Verstärkung sein", freut sich Habibovic.

Am kommenden Samstag, 2. November (14.30 Uhr), gastieren die Dortmunder bei der U23-Mannschaft des Zweitligisten SC Preußen Münster. Habibovic ist gespannt auf diesen Vergleich. Habibovic: "Da treffen wir auf eine sehr interessante Mannschaft. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch in Münster bestehen können. Voraussetzung ist, dass wir wieder zur Form vor vor zwei Wochen finden."