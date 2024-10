Der ETB Schwarz-Weiß Essen befindet sich mitten im Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein auf Trainersuche. Damian Apfeld trat am Sonntag nach einem Sieg zurück.

Damian Apfeld leistete seit zwei Jahren hervorragende Arbeit beim ETB Schwarz-Weiß Essen und trat am Sonntag (27. Oktober) nach einem 3:1-Sieg beim TSV Meerbusch überraschend zurück.

Und das - obwohl seine Mannschaft, die er zuletzt immer in die oberen Gefilde der Oberliga führte, nur vier Punkte hinter Spitzenreiter Schonnebeck liegt.

Am Sonntagabend rief Karl Weiß, Vorsitzender des ETB, unsere Redaktion zurück und äußerte sich zu dem plötzlichen Abgang des Erfolgstrainers.

"Ich bin überrascht und auch ein wenig geschockt. Ich wollte nach dem Spiel eigentlich zu Damian gehen und ihm zum Sieg gratulieren. Da kam er gerade aus der Kabine und sagte mir, was er vorher der Mannschaft mitgeteilt hatte. Er sagt mir, dass er soeben zurückgetreten ist. Ich wollte ihn noch bitten, eine Nacht darüber zu schlafen. Doch er war von seiner Entscheidung überzeugt und beließ es bei seinem Rücktritt. Ich finde das sehr schade", erzählt Weiß.

Der ETB-Präsident ergänzte: "Damian Apfeld ist ein feiner Mensch. Ich habe immer ein gutes Verhältnis zu ihm gepflegt. Mal haben wir uns kontrovers unterhalten, dann aber wieder die Hand gegeben. So kenne ich das auch aus dem Fußball. Reibung erzeugt immer neue Energie und die tat dem ETB die letzten zweieinhalb Jahre sehr gut. Ich kann kein schlechtes Wort über Damian verlieren. Ich bin nur ein wenig enttäuscht, dass er mich nicht vorgewarnt hat und mir das zuerst erzählt hat. Aber er wird dafür seine Gründe haben."

Apfeld besaß beim ETB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Anfang Oktober hatte Weiß noch auf eine langfristige Zusammenarbeit mit dem 38-jährigen A-Lizenzinhaber gehofft und gegenüber dieser Redaktion gesagt: "Wir wissen, was wir an Damian Apfeld haben und andersherum ist es bestimmt auch so. Es wäre ja von uns fatal, wenn wir uns nicht mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beschäftigen würden. Ich bin eigentlich im täglichen Austausch mit Damian."

Nun muss der ETB ohne den ehemaligen langjährigen U19-Trainer von Rot-Weiss Essen sowie Chefcoach des FC Kray und der Spielvereinigung Schonnebeck planen.

Weiß: "Ich bitte jetzt um Verständnis, dass ich nicht sagen kann, wie es weitergeht. Wir haben jetzt für den Montag die ganze Mannschaft zum Uhlenkrug bestellt, um mit den Jungs zu reden. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Wir haben mit dieser Entscheidung nicht gerechnet und sind dementsprechend auch unvorbereitet."