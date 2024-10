Die Mission "Tabellenführung verteidigen" ist gelungen! Die SpVg Schonnebeck bleibt weiter auf Rang Eins nach einem 3:0-Sieg über die Sportfreunde Niederwenigern.

Nach elf gespielten Spieltagen geht es heiß her in der Oberliga Niederrhein. Die ersten sechs Teams trennen gerade einmal vier Zähler. Für den Tabellenführer, die Spielvereinigung Schonnebeck, setzte es zuletzt die erste Niederlage gegen den SC St. Tönis.

Trainer Dirk Tönnies wollte an Spieltag Nummer zwölf gegen die Sportfreunde Niederwenigern mit einem Sieg wieder "in die Erfolgsspur zurückfinden". Gesagt, getan. Die "Schwalben" dominierten das Tabellenschlusslicht, siegten verdient mit 3:0 und verteidigten damit vorerst ihre Spitzenstellung in der fünften Liga.

Der Top-Torjäger Arne Wessels der Spielvereinigung ließ den Schetters Busch nach zehn Minuten das erste Mal jubeln. Tim Winking erhöhte in der 25. Spielminute nach einer Ecke zum folgerichtigen 2:0, ehe er in der 82. Minute selbst per Elfmeter auf 3:0 hätte stellen können. Der Innenverteidiger drosch das Leder über den Kasten. Den 3:0-Endstand bescherte dann Robin Andre Brandner (88.).

Niederwenigern bleibt damit weiterhin abgeschlagenes Schlusslicht. Doch Schonnebeck war nicht zwingend der Gegner, wo die Punkte geholt werden müssen. "Schonnebeck hat nochmal klargemacht, dass sie da oben hingehören. Wir haben jedoch auch ein ordentliches Spiel gemacht, trotz der Phase, in der wir uns befinden. Das 1:0 und 2:0 müssen wir einfach besser verteidigen. Nichtsdestotrotz ändert diese Partie nichts an der Tatsache, dass es wichtig war eine gewisse Einstellung zu zeigen. Die war vorhanden und in den nächsten Wochen geht es nun darum, dann die Spiele gegen Mannschaften, die vermeintlich im unteren Drittel stecken, mit Punkten abzuschließen", analysierte SFN-Trainer Marcel Kraushaar.

Die Statistik zum Spiel: Schonnebeck: Lingk - Kehrmann, Kern, Winking (89. Baraza), Bloch, Pinke (73. Kuhlmann) - Geisler (76. Brauer), Skuppin - Golubytskij, Tönnies (89. Denker), Wessels (69. Brandner) Niederwenigern: Ruhs - Lümmer, Nissen, Barrera, Schurig (40. Stinnen) - Gerhardt, van Kleef (82. Sekvan Azad Rascho), Renneberg (83. Golz), Machtemes (86. Schevan Rascho) - Enz, Rapka (78. Hillmann) Tore: 1:0 Wessels (10.), 2:0 Winking (25.), 3:0 Brandner (88.) Gelbe Karten: Wessels - Barrera Zuschauer: 462

Bei der Spielvereinigung wird das Grinsen immer breiter werden. Die geplante Rückkehr in die Erfolgsspur ist geglückt und stimmt auch Trainer Tönnies positiv: "Wir haben es sehr souverän gemacht und nicht eine Torchance zugelassen. In Teilen war es trotz 2:0-Führung schwer gegen einen Gegner, der gar nicht mitspielen möchte. Wir wollten zu null spielen und haben dies geschafft. Es war ein souveräner Auftritt, ohne Glanzlichter - das war auch nicht der Plan. Daher ist alles in Ordnung."

Am 3. November gastieren die Schwalben dann beim 1. FC Kleve und dürfen dort abermals untermauern, dass es in dieser Saison erneut für ganz oben reicht. Die Sportfreunde Niederwenigern empfangen zeitgleich den SC Union Nettetal zum Kracher im Abstiegskampf.