Die Serie ist vorbei. Nach zehn Spielen ohne Niederlage in der Oberliga Niederrhein unterlag die SSVg Velbert dem VfB Homberg am 11. Spieltag mit 0:2.

Das hatten sie sich bei der SSVg Velbert natürlich anders vorgestellt. Nach zuletzt vier Siegen ohne Gegentor in der Oberliga Niederrhein unterlag man dem VfB Homberg mit 0:2 (0:0) und konnte dabei nicht an die Leistungen in den Vorwochen anknüpfen.

Auch wenn gerade Schlussmann Marcel Lenz in der ersten Halbzeit noch alles in die Waagschale legte, um seine Farben im Spiel zu halten – unter anderem hielt er einen Elfmeter von Andres Gomez Dimas (22.) –, war auch er machtlos gegen den Doppelpack von Vahidin Turudija (51., 87.).

Es war gleichbedeutend mit der ersten Niederlage in der Liga in dieser Saison. Allzu viel Zeit zum Grübeln bleibt aber nicht, bereits am Freitag (25. Oktober) kommt der TVD Velbert zum Derby in die IMS Arena.

Dementsprechend war Velbert-Übungsleiter Ismail Jaouri nach dem Spiel zwar niedergeschlagen, wollte den Blick aber sofort nach vorn richten.

Trainer Ismail Jaouri sprach mit RevierSport über...

… die Niederlage: "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben viele Zweikämpfe verloren. Wir konnten unseren Ballbesitzfußball nicht auf den Platz bringen, der auch in keinem guten Zustand war. Marcel Lenz hat uns, gerade durch den gehaltenen Elfmeter, im Spiel gehalten. In Summe war es ein verdienter Sieg für Homberg."

Die Serie ist gerissen, das ist natürlich schade. Aber das ist die Chance, eine neue Serie zu starten. Freitag ist schon das Derby, da wünschen wir dann wieder durchzustarten. Ismail Jaouri

… seinen durch Krankheiten, Verletzungen und Sperren gebeutelten Kader: "Wir haben viele Spieler eingesetzt, die aus einer Krankheit oder Verletzung kamen. Man hat gemerkt, dass wir nicht im Flow waren. Es war kein guter Tag für uns. Rafu Numakunai hat als Ersatz von Tristan Duschke ein gutes Spiel gemacht. Tristan ist in seiner Form ein Fels in der Brandung. Natürlich merkt man dann, dass der Leader hinten gefehlt hat. Er ist unverzichtbar in der Viererkette. Er hat uns heute gefehlt."

… den Fakt, dass die SSVg nicht mehr ungeschlagen ist: "Die Serie ist gerissen, das ist natürlich schade. Aber das ist die Chance, eine neue Serie zu starten. Freitag ist schon das Derby, da wünschen wir dann wieder durchzustarten."

… seine Wechsel zur Halbzeit: "Wir mussten wechseln, Yasin-Cemal Kaya war gelb-rot-gefährdet. Es ist dann immer die Frage, geht man das Risiko ein? Ich wollte es nicht eingehen. Natürlich hätte er sicher seine Aktionen in der zweiten Halbzeit gehabt, hätte er durchgespielt. Das war aber leider nicht möglich."