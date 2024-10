In der Oberliga Niederrhein konnte die SSVg Velbert das erste von zwei Spitzenspielen in der englischen Woche gewinnen. Gegen ETB Schwarz-Weiß Essen gab es ein 2:0.

Die SSVg Velbert gewinnt ihr Spiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein und springt damit auf Platz 2. Ein guter Start in die englische Woche voller Spitzenspiele.

1:0 gegen den 1. FC Kleve, 3:0 gegen die SF Niederwenigern, 2:0 beim 1. FC Monheim und jetzt das 2:0 (1:0) gegen Schwarz-Weiß Essen. Es läuft beim Regionalliga-Absteiger aus Velbert. Besonders beeindruckend: die Defensivleistung.

Viermal zu null in Folge, nur sieben Gegentore aus den ersten zehn Spielen – gegen den Ball könnte es kaum besser laufen. „Wir sind sehr präsent in den Zweikämpfen“, freut sich auch der Sportliche Leiter Michael Kirschner. „Auch wenn wir immer wieder personelle Ausfälle haben, springt bei uns immer ein Spieler in die Bresche.“

Der Lohn: Platz 2, nur hinter der – ebenfalls noch ungeschlagenen – SpVg Schonnebeck. Trainer Ismail Jaouri sprach vor der englischen Woche davon, dass es „Spiele auf Augenhöhe sein werden. Es wird darum gehen, die Zweikämpfe zu gewinnen und die Möglichkeiten, die wir bekommen, auch zu nutzen:“

Dies tat seine Mannschaft eindrucksvoll. In einem bis dahin ausgeglichenen Spiel war es Yasin-Cemal Kaya (40.), der von Ismael Remmo auf die Reise geschickt wurde und den Ball mit einem Lupfer im Tor versenkte. ETB-Torhüter Ryan Connor Valentine half tatkräftig mit – er blieb unschlüssig außerhalb seines Strafraums stehen. Dadurch war das Tor für Edeltechniker Kaya nur noch Formsache. Diallo Diallo machte in der 68. Minute nach einem Freistoß den Deckel drauf.





ETB rannte – am Ende des Spiels sogar nur gegen zehn Mann – an, konnte aber keine einzige klare Torchance herausspielen. Tristan Duschke sah Gelb-Rot (87.). „Er hat mehrfach gefoult und dann wohl noch einen Satz in Richtung Schiedsrichter gesagt. Der Unparteiische hätte vielleicht ein wenig mehr Fingerspitzengefühl zeigen können, aber so ist es jetzt“, wollte sich Kirschner nicht zu lange mit dem Platzverweise beschäftigen.

SSVg Velbert: Lenz – Yoshida (90.+2 de Stefano), Duschke, Abdel Hamid, Herzenbruch – Diallo Diallo (81. Adigüzel), Machtemes (89. Zhushi), Remmo, Kaya – Mehlich (85. Buzolli), Schiebener (81. Numakunai) Lenz – Yoshida (90.+2 de Stefano), Duschke, Abdel Hamid, Herzenbruch – Diallo Diallo (81. Adigüzel), Machtemes (89. Zhushi), Remmo, Kaya – Mehlich (85. Buzolli), Schiebener (81. Numakunai) ETB: Valentine – Corsten, Urban, Lach, Bachmann – Korytowski (46. Weihmann) – Stöhr (59. Geisler), Gusic, Lucas (46. Zimmerling), Yildiz (83. El-Hany) – Bosnjak (75. Cisse) Schiedsrichter: Marco Lechtenberg Tore: 1:0 Kaya (40.), 2:0 Diallo Diallo (68.) Gelb-Rote Karte:: Duschke (87.) Zuschauer: 775

Duschke wird Velbert in Homberg fehlen. „Da wird sich unser Trainerteam sicher etwas einfallen lassen“, bleibt Kirschner zuversichtlich. „Wir sind jetzt in der Tabellenregion, in der wir uns sehen. Wir werden auch gegen Homberg alles dafür tun, dort zu punkten und unsere Position zu verteidigen. Wir haben natürlich Respekt vor Homberg, es wartet eine tolle Mannschaft auf uns. Ich denke, wir werden ein Topspiel sehen. Auf der Leistung von Mittwoch können wir definitiv aufbauen.“

Das Spiel zwischen dem VfB Homberg und der SSVg Velbert wird am Samstag (19. Oktober) stattfinden. Anstoß im PCC-Stadion ist um 18 Uhr.