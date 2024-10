In der Oberliga Niederrhein wurden am Freitagabend zwei Partien absolviert. So lief es auf den Plätzen.

Der 10. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist wegen des Niederrheinpokals komplett zerstückelt. Am 9. Oktober wurde der Spieltag bereits eröffnet, erst am 30. Oktober werden die Sportfreunde Baumberg und der TVD Velbert die letzte Partie absolvieren. Der SV Biemenhorst (2:1 in Nettetal) und der TSV Meerbusch (4:2 gegen Kleve) durften sich zum Auftakt in den Spieltag über Siege freuen. Am Freitag, den 11. Oktober, standen zwei weitere Partien auf dem Programm. Für Germania Ratingen geriet der Freitag zu einem Abend zum Vergessen. Der SC St. Tönis war im Ratinger Stadion zu Gast und fuhr einen am Ende deutlichen 4:0-Auswärtssieg ein. Damit zogen die Tönisvorster an der Germania vorbei. Bereits zur Pause brachten Mario Knops (33.) und Julio Torrens (40.) die Gäste in Führung, nach einem Ratinger Platzverweis legte St. Tönis in Überzahl durch Kohei Nakano (78.) und Daiki Kamo (80.) nach. Niederwenigern beweist Moral, bleibt aber ohne Sieg Das noch sieglose Schlusslicht muss indes auch weiter auf den ersten Dreier der Saison warten. Am Freitagabend unter Flutlicht zeigte die Mannschaft der Sportfreunde Niederwenigern zwar Moral und kam gegen den Mülheimer FC nach einem 0:2-Halbzeitrückstand immerhin noch zu einem Zähler. Der befreiende Heimsieg blieb aber aus. Cem Sabanci (7.) und Nurettin Kayaoglu (45.) hatten die Gäste in Führung und vermeintlich auf die Siegerstraße geschossen, doch ein schneller Doppelschlag von Florian Machtemes und Dominik Enz (65./66.) sicherte dem Aufsteiger das dritte Remis der Saison. Während es der MFC verpasste, sich weite von den Abstiegsrängen abzusetzen, bleiben die Sportfreunde Tabellenletzter. Am Sonntag (13. Oktober, 15 Uhr, RS-Liveticker) wird lediglich ein Spiel absolviert. Tabellenführer SpVg Schonnebeck bekommt es dann mit dem FC Büderich zu tun und wird gegenüber den Verfolgern vorlegen wollen. Oberliga Niederrhein - 11. Spieltag: Union Nettetal - SV Biemnhorst 1:2 TSV Meerbusch - 1. FC Kleve 4:2 (beide 9.10.) Germania Ratingen - SC St. Tönis 0:4 SF Niederwenigern - Mülheimer FC 2:2 (beide 11.10.) SpVg Schonnebeck - FC Büderich (Sonntag, 13.10.) VfB Hilden - 1. FC Monheim SSVg Velbert - ETB SW Essen (beide Mittwoch, 16.10.) SV Sonsbeck - VfB Homberg (Mittwoch, 23.10.) SF Baumberg - TVD Velbert (Mittwoch, 30.10.)

Zur Startseite