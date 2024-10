Der ETB Schwarz-Weiß Essen marschiert weiter von Sieg zu Sieg. Gegen den SV Sonsbeck folgte der siebte Streich in Folge.

Nur noch einen Punkt ist der ETB Schwarz-Weiß Essen von Spitzenreiter Spielvereinigung Schonnebeck entfernt. Dieser spielte 1:1-Remis bei Germania Ratingen, zeitgleich siegte der ETB mit 3:0 gegen den SV Sonsbeck.

Vor 325 Zuschauern am Uhlenkrug trafen Umut Yildiz (18.), Mohamed Cisse (88.) und Christopher Stöhr (90.+1) für Schwarz-Weiß Essen. Dabei hatten die Essener schon nach vier Minuten eine dicke Doppelchance in Person von Niko Bosnjak. Kurze Zeit später hatte auch Yildiz die Führung auf dem Fuß, die er dann in der 18. Minute auch erzielen sollte. Doch schon vorher hätte es im Sonsbecker Tor klingeln müssen.

"Wir sind erneut sehr gut in die Partie gekommen. Niko Bosnjak hat schon frühzeitig eine Großchance auf dem Fuß und trifft nur den Innenpfosten. Dann steht auch Umut Yildiz aussichtsreich, trifft aber nicht. Schließlich gingen wir in Führung. Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt. Bei zwei Freistößen musste Ryan Valentine eingreifen und hat das sehr gut gehalten", bilanzierte Damian Apfeld, ETB-Trainer, den ersten Durchgang.

In den zweiten 45 Minuten wurde die Mannschaft des ehemaligen ETB-Kapitäns Heinrich Losing dann immer besser - doch der ETB zog dem Gast aus Sonsbeck in der Schlussphase den Zahn.

"In der zweiten Halbzeit war Sonsbeck am Drücker. Da hat sich zu viel in unserer Hälfte abgespielt. Aber wir haben das Ganze mit einer sehr großen Leidenschaft und Konsequenz verteidigt. Die Sonsbecker haben sich von Minute zu Minute noch weiter geöffnet und wir haben dann sehr gut gekontert. So kamen dann das 2:0 und 3:0 zustande. Das Ergebnis fällt aufgrund des engen Spielverlaufs etwas zu hoch aus, weil wir auch unsere gute Leistung der ersten 45 in den zweiten 45 Minuten nicht bestätigen konnten. Aber natürlich freuen wir uns über den nächsten Dreier", sagte Apfeld.

ETB SW Essen: Valentine – Corsten, Urban, Lach, Stöhr – Gusic, Lucas (87. Bachmann) – Korytowski (67. Weihmann), Bosnjak (85. El-Hany), Yildiz (79. Cissé) – Geisler (89. Bugenhagen) Valentine – Corsten, Urban, Lach, Stöhr – Gusic, Lucas (87. Bachmann) – Korytowski (67. Weihmann), Bosnjak (85. El-Hany), Yildiz (79. Cissé) – Geisler (89. Bugenhagen) SV Sonsbeck: Holzum – P. Elspaß, Leurs, Kiyau, Pütz, Meier, Pokora, Schoofs, Martens (63. Binn), Kempe (63. Zeriner), Vrebac (86. Kichize) Schiedsrichter: Alexander Schuh Tore: 1:0 Yildiz (18.), 2:0 Cissé (88.), 3:0 Stöhr (90. +1). Zuschauer: 325

Dass schon manch einer am Uhlenkrug von Platz eins und dem Aufstieg in die Regionalliga träumt, interessiert den 38-jährigen A-Lizenzinhaber herzlich wenig. Apfeld tritt da lieber auf die Euphoriebremse. Mit Blick auf die Tabelle meint der Familienvater: "Es ist vorne alles sehr eng. Dazu gehören gleich acht Mannschaften. Wir sind froh, dass wir zu dieser Gruppe dazugehören. Unser Ziel war es, nicht frühzeitig abreißen zu lassen. Das sieht nach neun Spieltagen sehr gut aus. Jetzt genießen wir den Sieg, schnaufen zehn Tage durch und dann geht es zu zur SSVg Velbert."