Oberliga-Livestream: Bochumer Derby mit Wattenscheid 09, VfL-U23 im Topspiel

Alle drei Bochumer Oberligisten sind am Sonntag im Einsatz - und Sie können die Spiele auf waz.de live verfolgen.

Fans der Oberliga Westfalen aufgepasst. Die WAZ überträgt sowohl das Topspiel der VfL-U23 in Gievenbeck, als auch das Bochumer Derby zwischen Concordia Wiemelhausen und Wattenscheid 09 im Livestream. Los geht es um 14.30 Uhr mit dem Bochumer Auswärtsspiel in Gievenbeck. Mit dem überzeugenden 5:2-Sieg des VfL gegen Westfalia Rhynern hat das Team von Heiko Butscher die Tabellenführung übernommen und reist als Spitzenreiter nach Münster. Dort trifft der VfL auf die aktuell drittplatzierten Gievenbecker - zwei Punkte trennen beide Teams. Die WAZ übertragt ab 14.15 Uhr live aus Münster, kommentiert wird die Partie von Paul Niehues. Ebenfalls am Sonntag (15 Uhr) steigt das zweite Bochumer Oberliga-Derby der Saison. Aufsteiger Concordia Wiemelhausen empfängt Wattenscheid 09. Mehrere hundert Fans werden beim Spiel an der Glücksburger Straße erwartet. Rein sportlich ist die SGW der Favorit, mit einem Sieg könnten die Wattenscheider sich im oberen Tabellenmittelfeld etablieren.

Wiemelhausen hingegen hat die letzten drei Ligaspiele allesamt verloren. Sechs Punkte aus acht Spielen bedeuten für den Moment den vorletzten Tabellenplatz. Dennoch ist die Vorfreude aufseiten der Concordia riesengroß - auch weil mehrere Spieler in der Vergangenheit schon für Wattenscheid 09 spielten. Zu sehen gibt es das Spiel ab 14.45 Uhr im Livestream bei der WAZ. Kommentiert wird das Spiel von Sven Lesser.