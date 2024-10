Der umworbene Schonnebeck-Stürmer Arne Wessels traf gegen die SF Baumberg viermal. Die SpVg feierte beim 8:1 den siebten Sieg in Serie, der ETB siegte gleichzeitig zum sechsten Mal in Folge

6:0, 5:0, 7:0! So lauteten die letzten Ergebnisse der SpVg Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein. Und auch zum Start des achten Spieltags ließ sich die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies nicht lumpen.

Im Gegenteil: Nach 90 Minuten hieß es gegen den Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg 8:1 (4:1). Dabei war die Partie schon nach 14 Minuten entschieden. Denn da hatte der Super-Knipser der Oberliga schon wieder dreimal zugeschlagen.

Der 18-jährige Arne Wessels, der bei Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Düsseldorf II oder Schalke II auf dem Zettel steht, erzielte in den ersten 14 Minuten seine Saisontore zwölf, 13 und 14. Zwar konnte Dennis Sitter für Baumberg auf 1:3 verkürzen, doch der Schonnebecker Sieg geriet nie in Gefahr.

Artur Golubytskij erhöhte auf 4:1 (22.), vor der Pause flog zudem Baumbergs Anthony Oscasindas mit Gelb-Rot vom Feld (38.). In der Folge war nur die Frage, wie hoch Schonnebeck das Ergebnis diesmal in die Höhe schrauben würde. Nach dem Wechsel erzielte der zweite Bubi-Angreifer Conor David Tönnies das 5:1, für ihn das fünfte Saisontor. Zwei Minuten später ließ Wessels mit Saisontor Nummer 15 das 6:1 folgen. Für das 7:1 zeichnete Simon Skuppin verantwortlich. Es folgte das zweite Tönnies-Tor - 8:1.

Wahnsinn: Damit haben die Essener in den letzten vier Begegnungen 26 Treffer erzielt. Schonnebecks erster Verfolger, der ETB SW Essen, konnte seiner Serie aber auch ausbauen. Die Mannschaft von Coach Damian Apfeld siegte beim 1. FC Monheim 2:1 (1:0). Es war der sechste Sieg in Serie für den ETB, der vor der Pause durch ein Tor Felix Geisler in Führung ging.

Tom Hirsch glich noch vor der Pause aus, doch elf Minuten vor dem Ende erzielte Niko Bosnjak das Siegtor für den ETB, der damit den zweiten Platz sichern konnte.

Im dritten Mittwochsspiel besiegte Ratingen 04/19 den Aufsteiger SV Biemenhorst mit 1:0 (1:0). Slone Matondo erzielte das Tor des Tages. Nach der Pause hatte Ratingen Glück, dass Joshua Müller einen Elfmeter verschoss (54.).

Die restlichen sechs Partien des Spieltags finden am Donnerstag (3. Oktober, 15 Uhr) statt.