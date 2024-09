Rot Weiss Ahlen wollte als Absteiger aus der Regionalliga eine starke Rolle in der Oberliga Westfalen einnehmen. Das gelingt RWA noch nicht.

Elf Punkte aus den erst acht Spielen sind nicht das, was sich die Verantwortlichen von Rot Weiss Ahlen erhofft haben. Das Gute ist zumindest, dass die Konkurrenz auch ordentlich Federn lässt, so dass die Münsterländer nur sechs Zähler hinter der Spitze liegen.

Nach einem starken Auftritt und 2:1-Sieg beim SC Verl II folgte eine schwache Leistung beim jüngsten 0:2 gegen Preußen Münster II. "Das ist unverständlich! Uns haben gegen Münster zum wiederholten Male in dieser Saison die Basics gefehlt. Wenn du nicht genug läufst und die entscheidenden Zweikämpfe gewinnst, dann hast du auch keine Chance ein Spiel erfolgreich zu bestreiten", betont Luka Tankulic, spielender Sportchef in Ahlen.

Ein wenig Verständnis zeigt der 33-Jährige jedoch für seine Kollegen - aber dieses hält sich auch in Grenzen. Tankulic erklärt: "Auch wir sind in einem Prozess. Wir hatten einen großen Umbruch, viele neue Spieler sind gekommen und jeder hat einen eigenen Charakter, das alles braucht dann auch Zeit. Aber was mich stört ist, dass einige Spieler die Oberliga noch nicht angenommen haben. Da fühlen sich manche Jungs zu Höherem berufen. Doch bevor die Spieler von höheren Spielklassen träumen, sollten sie zunächst ihre Qualität in der Oberliga unter Beweis stellen. Das dürfen wir hier schon erwarten."

Das verlangt natürlich auch der Trainer. Wie die meisten Spieler besitzt auch Björn Joppe einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Dass das kein Freifahrtschein und schon gar nicht eine Jobgarantie ist, wird der Ex-Profi bestens wissen.

Türkspor hat in der letzten Saison bewiesen, dass man mit Ruhe und Geduld auch einen Zwölf-Punkte-Rückstand wettmachen und aufsteigen kann Luka Tankulic

Tankulic sagt: "Eine Trainerfrage steht aktuell nicht zur Debatte. Der Trainer weiß auch, dass am Ende des Tages Ergebnisse in diesem Geschäft zählen. Aber wir haben nicht umsonst viele Zweijahresverträge, inklusive dem des Trainers, geschlossen, um bei der ersten Krise nervös zu werden. Türkspor hat in der letzten Saison bewiesen, dass man mit Ruhe und Geduld auch einen Zwölf-Punkte-Rückstand wettmachen und aufsteigen kann."

Die Aufholjagd von Rot Weiss Ahlen soll im Oktober beginnen. In Erkenschwick, gegen Rhynern, in Gievenbeck, gegen VfL Bochum II: So lautet das Ahlener Programm im Oktober. Tankulic: "Wir hoffen auf einen goldenen Oktober. Dafür müssen wir Siege holen!"