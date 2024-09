Mit 7:0 (4:0) gewann die SpVg Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein gegen den Mülheimer FC. Spielentscheidender Mann war Arne Wessels, der fünf Tore erzielen konnte.

Das hatte sich der Mülheimer FC ganz anders vorgestellt: mit 0:7 kam die Mannschaft von Trainer Ahmet Inal, der nach dem Spiel schnellstmöglich die Platzanlage verließ, bei der SpVg Schonnebeck unter die Räder.

Von Beginn an im 4-1-4-1 tief zu stehen, das war die Devise der Gäste, die diesen Plan bereits nach drei Minuten verwerfen mussten. Arne Wessels erzielte das erste seiner fünf Tore an diesem Nachmittag und stellte die Weichen bereits früh auf Sieg.

Bei der eher auf Zerstörung angelegten Spielweise ein Dosenöffner, wie auch „Schwalben“-Trainer Dirk Tönnies konstatierte. „Wir waren zum Glück sehr effektiv. Hier schnell in Führung zu gehen, war unheimlich wichtig.“

Danach nahm das Spiel seinen Lauf, Wessels sorgte in den Minuten 12, 25 und 39 bereits für eine komfortable 4:0-Führung. Inal wechselte in Minute 40 bereits einen Innenverteidiger aus, zur Pause dann noch dreimal. Doch wer dachte, dass Mülheim sich noch einmal aufrafft, wurde eines Besseren belehrt.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff legte Thorben Kern das fünfte Tor nach, nur zwei Zeigerumdrehungen später stand es durch ein Tor von Artur Golubytskij bereits 6:0. Wessels krönte seine Leistung dann noch einmal mit seinem fünften Tor und erzielte das 7:0 (61.).

Die Statistik zum Spiel: SpVg Schonnebeck Lingk – Kern, Bloch (76. Baraza), Winking – Kehrmann (68. Kourouma), Skuppin, Brauer (59. Oteng-Adjei), Pinke (76. Kuhlmann) – Golubytskij – Tönnies, Wessels (63. Brandner) Mülheimer FC: Bagh – Maluze, Petsch (40. Aydin), Kayaoglu, Dalyanoglu (46. Sat) – Anadol – Yildirim (63. Yeboah), Uzun, Öncel, Beira (46. Rama) – Robert Molango (46. Hotta) Schiedsrichter: Dustin Sperling Gelbe Karten: Winking – Yildirim, Anadol, Uzun Tore: 1:0 Wessels (3.), 2:0 Wessels (12.), 3:0 Wessels (25.), 4:0 Wessels (39.), 5:0 Kern (48.), 6:0 Golubytskij (50.), 7:0 Wessels (61.) Zuschauer: 365

Der Mülheimer FC rutscht durch die Pleite auf den 15. Tabellenrang ab, während Schonnebeck mit sechs Siegen und einem Unentschieden an der Tabellenspitze thront. Tönnies: „Wir sind mehr als zufrieden, gerade mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Wir haben überragende Qualität.“

Statt Serie zu starten – Blick des Mülheimer FC geht nach unten

Inal, der nach dem 3:2-Sieg gegen den TVD Velbert eine Serie starten wollte, muss zunächst einmal wieder nach unten schauen. Gegen den SV Biemenhorst (0:2) und eben Schonnebeck gab es zwei Niederlagen, bei denen jeweils kein Tor erzielt wurde.

Für die SpVg geht es bereits am Mittwoch (2. Oktober) weiter, wenn die SF Baumberg zu Gast sind. Anstoß ist um 19.30 Uhr. Einen Tag später steht für den Mülheimer FC das nächste Auswärtsspiel an. Am Tag der Deutschen Einheit reißt die Inal-Elf zum TSV Meerbusch. Anstoß dort ist um 15 Uhr.