Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist in der Oberliga Niederrhein auf dem Vormarsch. Vier Siege in Folge fuhr der ETB ein. Wir haben mit Nico Lucas gesprochen.

13 Punkte nach sechs Spieltagen: Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist mit einem Remis und einer Niederlage in die Saison gestartet. Die Enttäuschung war schon früh da. Doch die Reaktion kam umso schneller: Vier Siege in Folge, so lautet die jüngste ETB-Bilanz! Platz drei ist der Lohn.

"Wir haben uns stabilisiert und fahren Ergebnisse ein. Zu diesem Zeitpunkt kann man sagen, dass die Saison sehr gut läuft. Das gilt aber auch für die Auftritte. Die Zuschauer, die uns regelmäßig beobachten und unterstützen, können sich mit unserer Spielweise identifizieren. Ich höre immer wieder von Fans, dass diese Mannschaft Spaß macht. Das hört man gerne", sagt Nico Lucas, Co-Kapitän des ETB.

Der 27-Jährige ersetzte zuletzt den verletzten Frederik Lack als Spielführer. Doch Abwehrchef Lach soll schon in den nächsten Tagen zurückkehren. "Dann dürften wir noch stärker werden", freut sich Lucas.

1:1 in Velbert und 2:3 gegen Aufsteiger Biemenhorst. Der schlechte Saisonstart war so nicht zu erwarten. Lucas, der ein Leistungsträger im Team von Trainer Damian Apfeld ist, verrät, was nach dem 2. Spieltag passierte. "Unser Trainer hat da schon deutliche Worte gefunden. Das war auch völlig verständlich. Denn nach einer super Vorbereitung, in der wir die Grundtugenden immer auf die Platte bekommen haben, war das gegen Biemenhorst einfach schlecht. Wir waren nicht wiederzuerkennen. Wir haben die Worte des Trainers verinnerlicht, waren auch selbst sauer und in den letzten Wochen haben wir gezeigt, was möglich ist, wenn wir alles abrufen", erzählt Lucas.

Die Verantwortlichen tun auch alles, was nur möglich ist, um den ETB weiter voranzubringen. Das passt hier alles. Ich fühle mich wohl. Nico Lucas über seine Zukunft

Lucas, Robin Urban, Frederik Lach und Christopher Stöhr sowie die Torhüter Alexander Golz und Julian Gutkowski sind die erfahrensten Spieler im ETB-Kader. Sie sollen die jungen Talente führen. Und von diesen gibt es einige in der Mannschaft, wie Lucas lobt. "Wir haben einige Juwele in der Mannschaft", betont er. "Spieler wie Lukas Korytowski, Niko Bosnjak, Felix Geißler oder Giuliano Zimmerling sind mit Sicherheit noch nicht am Ende ihrer Möglichkeiten. Sie können sich bei uns weiter entfalten und dann eventuell den nächsten Schritt gehen", sagt Lucas, der selbst 124 Regionalligaspiele absolvierte.

Ein Talent möchte Lucas an dieser Stelle gerne herausheben. "Unser Torwart Ryan Valentine hat das Zeug, um einige Ligen höher zu spielen. Er ist erst 20 Jahre alt und sehr, sehr fleißig. Wenn er so weiter macht, dann wird er mit Sicherheit belohnt", sagt Lucas.

Vielleicht ja auch mit einem Aufstieg mit dem ETB. Denn dieser Mannschaft scheint einiges zuzutrauen zu sein. "Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen unsere Serie so lange wie nur möglich fortsetzen. Das nächste Spiel in Baumberg wird wieder schwer. Die Sportfreunde haben ihre Krise überwunden und die letzten beiden Spiele gewonnen. Das wird wieder ein enges Ding", blickt Lucas schon Richtung Samstag (28. September, 16 Uhr).

Und wie steht es eigentlich um die Zukunft des ehemaligen RWE-Profis Nico Lucas. Im Januar 2025 wäre der defensive Mittelfeldspieler ein Jahr beim ETB. Plant er eine längere Zukunft am Uhlenkrug?

Lucas' Antwort: "Ich habe mittlerweile gelernt, dass man im Fußball gar nicht weit vorausplanen kann. Ich kann nur sagen, dass wir als Verein und Mannschaft uns immer weiterentwickeln. Speziell im Team sehr ich auch in der menschlichen Komponente im Vergleich zur vergangenen Saison einen Schritt nach vorne. Die Verantwortlichen tun auch alles, was nur möglich ist, um den ETB weiter voranzubringen. Das passt hier alles. Ich fühle mich wohl."