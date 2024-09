Rot Weiss Ahlen hat nach dem unbefriedigenden Saisonstart in der Oberliga Westfalen noch einmal personell nachgelegt.

Rot Weiss Ahlen kann eine weitere Verstärkung für die laufende Saison 2024/2025 vermelden. Mit Luis-Felipe Monteiro schließt sich ein offensiver Mittelfeldspieler dem Oberliga-Westfalen-Vertreter an.

Der 22-jährige Brasilianer hat einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Spielzeit unterschrieben und wird schon am Sonntag (22. September, 15.30 Uhr) im Auswärtsspiel von Rot Weiss Ahlen bei der Zweitvertretung des SC Verl im Kader stehen.

"Die Tatsache, dass sich Luis am Ende für uns entschieden hat, zeigt, dass wir mit unserem neuen Konzept auf dem richtigen Weg sind. Ich weiss, dass auch einige sehr ambitionierte Ligakonkurrenten und Vereine aus der Regionalliga, Luis gerne verpflichtet hätten. Ich bin mir sicher, er wird uns dabei helfen, die Mannschaft zu entwickeln", sagt Dennis Kocker, RWA-Vorstand.

Monteiro wurde im Jahr 2002 in Sao Paulo (Brasilien) geboren und sammelte bereits Erfahrungen in Deutschland. In seiner Jugend spielte er unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern und TuS Koblenz, bevor er in den Seniorenbereich wechselte. Zuletzt war er für die U23 von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga aktiv, davor stand er beim Bonner SC unter Vertrag. Monteiro kommt auf 102 Begegnungen (vier Tore, sechs Vorlagen) in der Regionalliga und soll den Ahlenern nun eine Liga tiefer weiterhelfen.

"Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Mike Pihl, der uns bis zur Winterpause fehlen wird, mussten wir auf der Position reagieren. Wir haben mit Luis einen Spieler gefunden, der sowohl auf dem Flügel als auch im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar ist. Mit seiner Technik und seinem Tempo bringt er genau die Qualitäten mit, die wir im Kader brauchen. Ich bin überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen wird", freut sich Trainer Björn Joppe.

Ahlen hat nach sechs Partien zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen vorzuweisen und liegt auf Platz neun der Oberliga Westfalen.