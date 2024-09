Nach dem dritten Sieg in Serie hat der ETB SW Essen in der Oberliga Niederrhein nur noch drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Schonnebeck.

Am Mittwoch standen zwei Nachholspiele vom vierten Spieltag der Oberliga Niederrhein auf dem Programm. Der ETB SW Essen empfing den FC Büderich und der TSV Meerbusch hatte die SSVg Velbert zu Gast.

Und am Essener Uhlenkrug, wo auf dem benachbarten kleinen Kunstrasenplatz gespielt wurde, stellte der ETB die Weichen schnell auf Heimsieg.

ETB-Coach Damian Apfeld hatte bereits im Vorfeld betont: "Das erste Heimspiel war in jeglicher Hinsicht eine Katastrophe für uns (2:3 gegen Aufsteiger Biemenhorst, Anmerkung der Redaktion). Das war aber nicht unser wahres Gesicht, und wir wollen es am Mittwoch deutlich besser machen. Wir haben jetzt drei Pflichtspiele in Folge gewonnen, und die Performance, die wir in den letzten Partien auf den Platz gebracht haben, wollen wir beibehalten. Mit jedem Spiel wollen wir stabiler werden, uns steigern und weiterentwickeln. Unterm Strich bleibt ganz klar das Ziel, den nächsten Dreier am Uhlenkrug einzufahren."

Und das gelang - angeführt vom starken Niko Bosnjak setzte sich der ETB mit 3:0 (2:0) durch. Bereits nach acht Minuten brachte Bosnjak die Essener in Führung. Nach 26 Minuten verwandelte er einen etwas umstrittenen Foulelfmeter zum 2:0.

Nach dem 0:2 wachte auch Büderich auf und kam bis zur Pause zur ersten Chancen, doch die Essener brachten die Führung in die Kabine. Und direkt nach dem Wechsel gab es dann die Entscheidung. Felix Geisler traf drei Minuten nach der Pause zum 3:0 - das bedeutete den Sieg für den ETB und in der Tabelle den Sprung auf Platz vier. Weiter geht es für den ETB am Sonntag (22. September, 15 Uhr) zu Hause gegen Nettetal. Büderich spielt zeitgleich beim TVD Velbert

Im zweiten Spiel am Mittwoch trennten sich der TSV Meerbusch und die SSVg Velbert 1:1 (1:0). Yasin Bas brachte den nun weiter sieglosen TSV nach acht Minuten in Führung. Die Velbert schwächten sich vor der Pause selbst, Yasin-Cemal Kaya flog mit Gelb-Rot vom Feld (38.).

Trotzdem kamen die Bergischen nach dem Wechsel durch Reo Yoshida in Unterzahl zum Ausgleich. Bei dem Ergebnis blieb es - die Velberter stehen nun auf Platz sechs und müssen am Sonntag (15:30 Uhr) beim SC St. Tönis ran. Meerbusch steht vor dem nächsten Versuche, den ersten Sieg zu feiern. Allerdings könnte die Aufgabe leichter sein, denn am Sonntag (15 Uhr) kommt die SpVg Schonnebeck nach Meerbusch.