Nachdem Ratingen 04/19 in der Oberliga Niederrhein bislang nur gewann, setzte es im Auswärtsspiel bei der SSVg Velbert die erste Niederlage. Christian Dorda haderte mit dem Schiri.

Mit 1:2 unterlag Ratingen 04/19 der SSVg Velbert in der Oberliga Niederrhein und ließ so erstmals in dieser Saison Punkte liegen. Dadurch misslang auch der Sprung an die Tabellenspitze. Trainer Christian Dorda ärgerte sich über den Schiedsrichter.

In einem hektischen Spiel unterlag Ratingen 04/19 der SSVg Velbert mit 1:2 (0:1). Spielentscheidend dabei war die Gelb-Rote-Karte von Mbombo Slone Matondo Armando, der in den beiden Situationen, in denen er die Gelbe Karte (61./74.) erhielt, mit dem Ellbogen voran in den Gegenspieler sprang.

Zwar traf der rechte Verteidiger bei beiden Kopfballduellen auch den Ball, die Entscheidungen waren aufgrund des Einsatzes des Ellbogens und der hohen Dynamik aber vertretbar.

Dies sah Christian Dorda, der sich schon im Spiel fürchterlich über diese Entscheidung echauffierte und dafür die Rote Karte sah, anders. „Wenn Du die Gelb-Rote Karte gibst, kannst Du pro Spiel 20 Leute vom Platz schmeißen. Mit einem Mann weniger kamen wir dann leider nicht mehr in die Zweikämpfe.“

Die Statistik zum Spiel SSVg Velbert: Lenz – Yoshida, Duschke, Abdel Hamid, Herzenbruch – Diallo Diallo (89. Remmo), Machtemes, Glavas, Kaya (81. Mehlich) – Schiebener (67. Benslaiman Benktib), Buzolli. Ratingen 04/19: Ljubic – Henrichs (88. Gorden Raul), Spillmann, Nesseler, Matondo Armando – Klefisch – Hadzibajramovic (58. Touloupis), Rexha (63. Alexandris), Demircan, Potzler (58. Ilbay) – Kreyer (78. Shepard). Schiedsrichter: Solomon Anderson Tore: 1:0 Kaya (12.), 1:1 Touloupis (64.), 2:1 Buzolli (83.) Gelbe Karten: Diallo Diallo, Machtemes – Potzler, Klefisch, Nesseler. Gelb-Rote Karte: Matondo Armando (74.) Rote Karten: Buzolli (90.+1) – Trainer Dorda (76.) Zuschauer: 625

Nach der ersten, sehr chancenarmen Halbzeit, lag Ratingen durch ein Tor von Yasin Cemal Kaya (12.) mit 0:1 zurück. „Es war sicherlich kein Leckerbissen für die Zuschauer“, konstatierte Dorda. „Nach der Halbzeit konnten wir uns zumindest steigern und verdient den Ausgleich erzielen.“

In der Oberliga gibt es entschieden zu viele Rote Karten. Wir hatten auch schon das Glück, dass unsere Gegner die Platzverweise erhielten - heute waren wir dran. Christian Dorda

Nach dem 1:1 durch Georgios Touloupis (64.) kam es schließlich zum Platzverweis; nur neun Minuten später (83.) sorgte Andri Buzolli, der in der Nachspielzeit für ein Foul an Torhüter Dario Ljubic ebenfalls vom Platz flog (90.+1), für die Entscheidung.

Dorda zeigte sich ob der vielen Platzverweise nachdenklich. „In der Oberliga gibt es entschieden zu viele Rote Karten. Wir hatten auch schon das Glück, dass unsere Gegner die Platzverweise erhielten; heute waren wir dran.“

Siegesserie gerissen – neue Chance im Topspiel gegen Hilden

So setzte es die erste Ratinger Niederlage der noch jungen Saison. Christian Dorda, der zuletzt noch als Co-Trainer in Velbert tätig war, konnte sich aber über seine „Rückkehr“ dennoch freuen. „Es war schön, wieder hier zu sein. Ich hatte zwei tolle Jahre in Velbert“, fand der Übungsleiter ein versöhnliches Ende.

Die Ratinger Siegesserie ist damit vorbei. Im Heimspiel gegen den VfB Hilden soll eine neue gestartet werden. Anstoß am Freitag, dem 20. September, ist um 19:30 Uhr.