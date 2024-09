Die SpVg Schonnebeck feierte einen 3:2-Auswärtssieg beim VfB Hilden am 4. Spieltag der Oberliga Niederrhein. Der Siegtreffer fiel erst kurz vor Schluss.

Am Donnerstagabend (12. September) kam es in der Oberliga Niederrhein zu einem echten Spitzenspiel: Der VfB Hilden traf auf die SpVg Schonnebeck. Schonnebeck siegte am Ende dank eines Last-Minute-Treffers mit 3:2 (2:1) in einer hochklassigen Partie.

Das Spiel hielt von Beginn an, was es versprach. Arne Wessels hatte nach zehn Minuten die erste gute Möglichkeit für die Gäste aus Schonnebeck. VfB-Keeper Yannic Lenze konnte zur Ecke abwehren. Nils Arne Gatzke setzte zwei Zeigerumdrehungen später auf der anderen Seite das erste Zeichen, verfehlte das Ziel aber knapp. Beide Mannschaften kamen zu weiteren Torchancen, die beste vergab Schonnebecks Stürmer Kevin Kehrmann nach einer knappen halben Stunde.

Kurz darauf hatten die Essener aber Grund zum Jubeln: Hilden-Torhüter Lenze verursachte einen Elfmeter, Yannick Geisler verwandelte souverän vom Punkt zum 0:1 (32.). Die Reaktion der Gastgeber folgte jedoch prompt. Pascal Weber vollendete in der 37. Minute eine schöne Kombination und erzielte den verdienten Ausgleich. In der Folge leisteten sich die Hausherren immer wieder Ballverluste am eigenen Sechzehner - und einer sollte sich rächen. Arne Wessels nahm ein Geschenk der Hildener Abwehr kurz vor der Halbzeit dankend an und schob zum 1:2 ein (44.). Eine schmeichelhafte Führung.

Hilden: Lenze - Sangl, zur Linden, Schmetz, Kawabe - Metz, Gatzke, Mockschan (79. Ortmann), Lier, Dombe (63. Tkacik) - Weber, P. (63. Güzel). Schonnebeck: Lingk - Baraza, Kuhlmann, Wessels, Kern - Bloch, Kehrmann, Geisler, Tönnies (78. Denker), Skuppin - Brandner. Schiedsrichter: Matti Lambertz Tore: 0:1 Geisler (32., FE), 1:1 Weber (36.), 1:2 Wessels (44.), 2:2 Schmetz (65.), 2:3 Kern (90.+1) Gelbe Karten: Lenze / Kern Zuschauer: 210

In der zweiten Halbzeit ging der Fight weiter, beide Teams kämpften um jeden Zentimeter. Shadrak Dombe hatte den Ausgleich auf dem Fuß, aber er jagte das Leder freistehend vor dem Tor weit drüber (50.). Der VfB erhöhte den Druck, Schonnebeck konzentrierte sich auf Konter. Die Essener hatten Chancen auf eine mögliche Vorentscheidung, doch in der 67. Minute schlug Hilden zurück. Peter Schmetz köpfte ein zum 2:2.

Beide Mannschaften spielten weiter auf Sieg, auch in der zweiten Halbzeit wurde den Zuschauern ein echtes Topspiel geboten. Hilden hatte mehr Spielanteile, aber die Spielvereinigung setzte immer wieder Nadelstiche. In der Nachspielzeit gelang den Gästen schließlich der Lucky Punch: Thorben Kern erzielte den Siegtreffer für Schonnebeck (90.+1), an der Trainerbank von Dirk Tönnies bildete sich eine große Jubeltraube.

Zum Abschluss der Englischen Woche steht am Wochenende der 5. Spieltag an. Hilden bekommt es am Sonntag (15. September, 15.30 Uhr) mit dem TSV Meerbusch zu tun, während die SpVg Schonnebeck am gleichen Tag um 15 Uhr den Aufsteiger SV Biemenhorst empfängt.

Der 4. Spieltag wird dann erst am kommenden Mittwoch (18. September) mit den Partien ETB Schwarz-Weiß Essen gegen FC Büderich und TSV Meerbusch gegen SSVg Velbert komplettiert.