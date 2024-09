Die Sportfreunde Siegen haben einen sehr guten Start in die Saison 2024/2025 hingelegt. Das honorieren auch die Fans.

Vier Siege und eine Niederlage: Die Sportfreunde Siegen stehen in der noch jungen Oberliga-Westfalen-Saison 2024/2025 auf Platz eins. Es hätte auch eine makellose Bilanz sein können, wäre da nicht das 0:1 am letzten Spieltag gegen die SG Finnentrop/Bamenohl gewesen.

Und das ausgerechnet vor einer tollen Kulisse von 3870 Fans. Die Ultras haben sich zum 125. Geburtstag des Klubs auch eine fantastische Choreografie ausgedacht.

"Das war schon sensationell. Davon können auch manche Regionalligisten träumen. Die Zuschauerzahlen zeigen, dass das Fußballfieber in Siegen ausgebrochen ist. Da wurde schon ein schlafender Riese geweckt. Da sieht man ja, was hier möglich ist", freut sich Sportchef Matthias Georg.

Und mit der ersten Saisonniederlage konnten die Siegener irgendwie leben. Denn einmal mehr stimmte die Leistung. Georg: "Obwohl wir verloren haben, sind die Fans auf ihren Geschmack gekommen. Denn die Art und Weise der Niederlage war in Ordnung. Wir haben seit Spieltag eins eine gute Herangehensweise und hervorragende Struktur, die Trainer Thorsten Nehrbauer der Mannschaft auf den Weg gegeben hat."

Schon am Dienstag (10. September, 19.30 Uhr) geht es für die Sportfreunde weiter. Dann gastiert Regionalligist Türkspor Dortmund im Leimbachstadion. "Da wollen wir natürlich auch überraschen und Türkspor einen heißen Pokalfight liefern", betont Georg. Am Samstag (14. September, 18 Uhr) kommt es dann in der Oberliga zum Traditionsduell gegen die SG Wattenscheid 09.

"Wir wollen erst das Pokalspiel überstehen und dann denken wir an Wattenscheid. Da hoffen wir erneut auf eine gute Kulisse. Mit der Unterstützung der Fans wollen wir natürlich dann auch die drei Punkte zu Hause behalten", sagt Georg.

Und was geht in dieser Saison für die Sportfreunde Siegen? Georgs Antwort: "Es ist noch zu früh in der Saison, um über Ziele zu sprechen. Klar ist doch, dass wir eine erfolgreiche Serie spielen wollen. Wir haben einen guten Start erwischt und wollen da Woche für Woche weiter machen."