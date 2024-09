Der westfälische Oberligist Rot Weiss Ahlen hat einen neuen Torwart gefunden. Es ist ein alter Bekannter an der Werse.

Rot Weiss Ahlen musste nach der Vertragsauflösung von Luis Ackermann - RevierSport berichtete - einen neuen Torwart suchen. Zur Erinnerung: Ackermann zog nach der öffentlichen Kritik an seiner Person von Trainer Björn Joppe Konsequenzen und löste sein Arbeitspapier beim Regionalliga-Absteiger auf.

Rot Weiss Ahlen freut sich umso nun die Verpflichtung von Torwart Alexander Hahnemann bekanntzugeben. Der 32-jährige Schlussmann hat einen Einjahresvertrag an der Werse unterschrieben. Zuletzt spielte Hahnemann für den SV Westfalia Rhynern.

Hahnemann ist in Ahlen tief verwurzelt: Er begann seine Karriere in der RWA-Jugendabteilung, wo er unter anderem für die U19-Mannschaft in der Junioren-Bundesliga spielte. 2011 stieg er zur ersten Mannschaft auf, die damals noch in der 3. Liga spielte.

"Es ist ein starkes Zeichen, dass wir mit Alexander einen so erfahrenen und heimatverbundenen Torwart zurück nach Ahlen holen konnten. Er kennt den Verein, er kennt die Stadt, und er wird uns mit seiner Erfahrung und Führungsstärke auf und neben dem Platz enorm weiterhelfen", freut sich Dennis Kocker, erster Vorsitzender des Klubs.

Nach seiner Zeit in Ahlen sammelte Hahnemann, der immer in Ahlen wohnen blieb, wertvolle Erfahrungen. Drei Jahre beim SC Wiedenbrück und zuletzt neun Jahre bei in Rhynern. Er absolvierte 195 Oberliga-Einsätze sowie 39 Spiele in der Regionalliga.

"Für mich war Ahlen immer meine Heimat. Und es fühlt sich großartig an, wieder für meinen Jugendverein auflaufen zu können. Ich habe hier viele Erinnerungen, und es ist etwas Besonderes, diese jetzt mit neuen Erfahrungen zu bereichern. Ich freue mich darauf, mit dem Team in der Oberliga anzugreifen und meine Erfahrung einzubringen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv, und ich spüre, dass hier etwas aufgebaut wird, das ich unbedingt mitgestalten möchte", sagte Hahnemann bei seiner Unterschrift.