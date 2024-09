Die SpVg Schonnbeck ist gut in die Oberliga gestartet. Calvin Küper, ansonsten Erfolgsgarant und Dauerbrenner, spielt dabei keine große Rolle mehr in den Planungen.

Knapp 50 Scorerpunkte steuerte er in den vergangenen zwei Saisons bei. In der letzten Oberliga-Spielzeit wurde er mit 22 Buden sogar Torschützenkönig. Und doch trennen sich im Winter die Wege von Calvin Küper und der SpVg Schonnebeck.

"Cally ist vor ein paar Wochen zu uns gekommen mit der Nachricht, dass es bei ihm berufliche Veränderungen gibt. Dass er die Möglichkeit hat, bei der U9 bis U11 von Borussia Dortmund Athletiktrainer zu werden", erklärt Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies. "Und weil die natürlich nachmittags trainieren, kann er nicht mehr zum Training kommen, maximal noch freitags."

Und wenn man nur noch einmal die Woche zum Training komme, werde es schwer, in der Oberliga auf Spielzeit zu kommen, fügt Tönnies hinzu. "Da spielen natürlich die Jungs, die in der Woche auch dreimal beim Training sind." Wegen der sportlichen Qualität Küpers sei die Trennung für beide Parteien schade. Der 23-jährige Angreifer hat allerdings schon einen neuen Verein gefunden: Im Winter zieht es ihn eine Liga tiefer in die Landesliga zum VfB Speldorf. "Der Wechsel war so vereinbart, weil es für beide Seiten keinen Sinn mehr macht", offenbart Tönnies.

Der Trainer-Dino ärgert sich über den Verlust, betont aber die Priorität der Berufslaufbahn. "Es ist sehr schade, weil es auch sehr kurzfristig war. Aber nichtsdestotrotz geht der berufliche Werdegang vor. Das müssen wir akzeptieren - Cally muss dann auch akzeptieren, dass er dementsprechend wenig Spielanteile oder jetzt wie vergangenen Sonntag gar keine bekommt. Das ist ärgerlich für beide Seiten, aber das müssen beide Seiten akzeptieren."

Bei Schonnebeck läuft es auch ohne den jungen Stürmer in der Startelf: In der Oberliga steht man mit sieben Punkten nach drei Spieltagen auf dem dritten Rang, direkt hinter Ratingen 04/19, mit dem sich die Spielvereinigung am Freitag (6. September, 19:30 Uhr) um das Weiterkommen in die dritte Runde des Niederrheinpokals duellieren wird.

"Das ist das undankbarste Los, das man bekommen kann, weil wir auswärts spielen und Ratingen über eine enorme Qualität verfügt. Wir müssen einen Sahnetag erwischen, wenn wir da eine Runde weiterkommen wollen", warnt Tönnies. Und er hofft natürlich auf den Einzug in die nächste Runde. Denn dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Begegnung mit großen Namen.

"Als Oberligist ist es schwer, den Niederrheinpokal zu gewinnen. Wir hoffen natürlich auf das große Los Rot-Weiss Essen oder MSV Duisburg. Jetzt befassen wir uns aber erstmal mit Ratingen und damit haben wir genug zu tun. Das ist ein 50/50-Spiel und was danach kommt, beschäftigt uns noch nicht."