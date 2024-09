Spektakuläre Aufholjagd: Der SV Sonsbeck besiegt den TSV Meerbusch nach 0:3-Rückstand. Derartiges schafften in der Oberliga Niederrhein bisher nur zwei Teams.

Nach drei Niederlagen zum Saisonstart schien es für den SV Sonsbeck am vierten Spieltag der Oberliga Niederrhein noch dicker zu kommen. Gegen den TSV Meerbusch lagen die Gäste am Sonntagnachmittag bereits nach einer Viertelstunde mit 0:3 zurück.

Eine klare Pleite deutete sich an. Doch Sonsbeck startete eine Aufholjagd, setzte sich letztlich mit 5:3 durch und feierte einen spektakulären ersten Saisonsieg.

"Die Mannschaft hat trotz des Rückstands immer an sich geglaubt und weiter nach vorne gespielt. Hut ab vor dieser Leistung", freute sich Trainer Heinrich Losing gegenüber der Rheinischen Post. "Wir haben Meerbusch mit unserer Physis komplett aufgefressen. Nach dem 1:3 haben wir wieder die Zweikämpfe gewonnen, und die zweiten Bälle kamen auch zu uns."

Den Anschlusstreffer erzielte der SVS in der 37. Minute durch Niklas Binn. Das 3:3 fiel in der 60. Minute durch ein Eigentor. Mit Beginn der Schlussphase erzielte Shawn Kiyau das 4:3 (78.) und stellte die Partie endgültig auf den Kopf. Gelb-Rot für den Meerbuscher Moise Gae kurz nach der Halbzeit gab den Gästen weiteren Aufwind.

Sonsbeck ist erst das dritte Team in der Geschichte der Oberliga Niederrhein, dem es gelingt, einen 0:3-Rückstand noch in einen Sieg zu verwandeln. In der Saison 2010/11 gewann die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen mit 4:3 beim VfR Fischeln. Zuletzt gab es ein derartiges Comeback vor gut neun Jahren. Da besiegten die Sportfreunde Baumberg den TuS Bösinghoven und damit einen der Vorgängervereine des TSV Meerbusch nach einem 0:3 zur Pause am Ende mit 5:3.

Nun legte der SV Sonsbeck als drittes Team der Oberliga-Geschichte nach. Und wer weiß: Womöglich bringt die Oberliga-Spielzeit nach torreichen ersten Wochen in dieser Saison die erste Mannschaft hervor, die nach einem Vier-Tore-Rückstand noch gewinnen kann. Die Sportfreunde Niederwenigern (2021 4:4 nach 0:4 gegen TuRU) und der FC Kray (2017 4:4 nach 0:4 gegen Baumberg) waren schon einmal ganz nah dran.