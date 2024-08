SV Biemenhorst: Nach Sieg gegen ETB - Kapitän von Überraschungsteam erklärt Traumstart

Aufsteiger SV Biemenhorst gewann die ersten beiden Spiele in der Oberliga Niederrhein. Mannschaftskapitän Joshua Müller nannte die Gründe für den gelungenen Start.

Der SV Biemenhorst gewann nach dem Durchmarsch von der Bezirks- in die Oberliga die ersten beiden Spiele der Saison gegen etablierte Oberligisten. Am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein schlug der Liganeuling den 1. FC Monheim mit 2:1 und am Sonntag den ETB Schwarz-Weiß Essen mit 3:2.

Gegen die Essener schoss Biemenhorsts Mannschaftskapitän Joshua Müller den entscheidenden Treffer zum 3:2 und krönte sich dadurch zum Matchwinner. „Es war eine absolute Schlacht. Nach der 15. Minute haben wir bis zur Halbzeit etwas den Faden verloren, aber nach dem Seitenwechsel haben wir richtigen Powerfußball gespielt und dem ETB den Schneid abgekauft. Wir sind berechtigterweise in Führung gegangen und in den letzten 15 bis 20 Minuten war dann nur noch zittern angesagt. Ich bin absolut stolz auf die Truppe, mit welcher Mentalität wir das Spiel gewonnen haben”, bilanzierte Müller nach dem Auswärtserfolg.

Durch die zwei Siege zum Auftakt avancierte Biemenhorst bereits früh in der laufenden Spielzeit zum Überraschungsteam. Für Müller ist der geglückte Saisonstart alles andere als selbstverständlich: „Wir sind absolut dankbar und froh, in dieser Liga überhaupt mitspielen zu dürfen. Ich glaube jedoch, dass wir uns das verdient haben, weil wir immer auf dem Boden geblieben sind und einfach nur Woche für Woche unsere Leistung zeigen wollen."

Unser ganz klares Ziel ist der Klassenerhalt und dabei bleiben wir auch. Joshua Müller

Seit der Bezirksliga ist ein Großteil der Mannschaft zusammengeblieben. Auch in diesem Jahr verpflichtete der Aufsteiger lediglich vier Neuzugänge. Einer von ihnen - Marc Beckert - kam vom 1. FC Bocholt zum SV und bringt Erfahrung aus 262 Spielen in der Oberliga Niederrhein und 60 Spielen in der Regionalliga West mit zum Aufsteiger.

Trotz des erfolgreichen Saisonstarts werden bei Biemenhorst in der neuen Liga erstmal kleinere Brötchen gebacken. Auch Kapitän Müller will sich in puncto Saisonziele nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: "Unser ganz klares Ziel ist der Klassenerhalt und dabei bleiben wir auch. Zum jetzigen Zeitpunkt wollen wir die Augen noch gar nicht irgendwo nach oben richten, zumal wir auch ein Aufsteiger sind. Ich glaube jedoch, dass wir mit unseren bisherigen Leistungen zufrieden sein können und das wir, wenn wir uns Woche für Woche voll reinhängen, jeden schlagen können."

