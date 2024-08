Trotz eines frühen Platzverweises sicherte sich der TuS Ennepetal einen Punkt gegen Rot Weiss Ahlen. Trainer Sebastian Westerhoff spricht von gemischten Gefühlen.

TuS Ennepetal musste sich nach 90 Minuten mit einem Punkt gegen Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen zufriedengeben. Trotz 70-minütiger Unterzahl sorgt die Punkteteilung am dritten Spieltag der Oberliga Westfalen für ein lachendes und ein weinendes Auge bei Trainer Sebastian Westerhoff.

"Es sind gemischte Gefühle. Zum einen, wenn du 70 Minuten in Unterzahl gegen Ahlen spielst, ist ein Punkt natürlich gut, gar keine Frage. Aber ich glaube halt auch, dass wir uns den Sieg irgendwo verdient hätten", erklärte er nach der Partie.

In der 21. Minute sah Christian Antwi-Adjei zunächst die Gelbe Karte, da er sich vehement beschwerte, nachdem er im gegnerischen Sechzehner zu Fall gebracht wurde und der Elfmeterpfiff ausgeblieben war. Noch in derselben Aktion meckerte er auf dem Weg zurück in die eigene Hälfte weiter und sah nur wenige Sekunden später Gelb-Rot. Laut den neuen Regularien bezüglich des Diskutierens mit den Unparteiischen, die korrekte Entscheidung.

Trainer Westerhoff verzichtete allerdings auf scharfe Kritik gegenüber seinem Schützling: "Chris ist alt genug, dass er weiß, dass es nicht richtig war. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber wenn ich Gelb kriege, mache ich nicht innerhalb der gleichen Aktion nochmal den gleichen Fehler wie vorher. Das darf ihm nicht passieren, das weiß er aber auch selber."

Bei einem anderen Endresultat hätte diese Reaktion allerdings durchaus anders aussehen können: "Das ist halt passiert und das ist auch schon vielen Fußballern passiert, von daher war es bitter. Ich wäre saurer gewesen, wenn wir jetzt wegen ihm fünf Stück gekriegt hätten, so ist alles noch sauber gelaufen und alles ist gut."

Trotz der Unterzahl spielten die Gastgeber weiter mutig nach vorne. Westerhoff gab seiner Elf in der Halbzeitansprache die Anweisung mit auf den Weg, weiter sauberen Fußball zu spielen. "Ich wollte nicht, dass wir jeden Ball lang dahinter knallen", erklärte er.

So ging seine Mannschaft in der 32. und 72. Minute sogar zweimal durch David Vaitkevicius in Führung. Allerdings glich Ahlen ebenfalls durch einen Doppelpack von Bahattin Köse zweimal aus (39., 85.). Somit fasste Westerhoff zusammen: "Natürlich freut man sich irgendwo über den Punkt, es hätten aber auch zwei mehr sein können."

Positiver Saisonstart

Insgesamt sieht der Cheftrainer den Start in die neue Spielzeit als durchaus positiv an: "Hätte uns vor der Saison jemand gesagt, wir holen gegen Bochum, Lippstadt und Ahlen vier Punkte, hätten wir es sofort unterschrieben", bilanzierte er.

Vor allem die Art und Weise der gewonnenen Punkte stimmt den Coach glücklich. Das steht für ihn sogar etwas über der Ausbeute allein.