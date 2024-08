Der 3. Spieltag in der Oberliga Westfalen bestach durch torreiche Spiele und Spannung bis zum Schluss.

Viele Augen dürften am 3. Spieltag der Oberliga Westfalen wohl auf dem Bochumer Derby gelegen haben. Der VfL Bochum II war zu Gast bei Concordia Wiemelhausen. Beide Teams neu in der Liga, da hätte sich durchaus ein Spiel auf Augenhöhe entwickeln können.

Dagegen hatte der VfL aber etwas einzuwenden. Die Spieler von Trainer Heiko Butscher zeigten eine konzentrierte Leistung und konnten mit einem 4:1 (2:0)-Sieg die kurze Heimreise antreten. Wiemelhausen wartet indes weiter auf den ersten Oberliga-Sieg der Vereinsgeschichte.

Von denen hat der ASC 09 Dortmund schon einige gesammelt. Und gegen die SG Finnentrop/Bamenohl zeigten die Aplerbecker schon früh, dass noch einer hinzukommen würde. In der ersten Halbzeit schoss der ASC ein 5:1 heraus. In den zweiten 45 Minuten ließen sie es etwas ruhiger angehen. Maximilian Podehl traf mit seinem dritten Treffer zum 6:1, ehe die Gäste noch einen zweiten Ehrentreffer erzielen konnten: 6:2, der Endstand.

Mit fünf Treffern verkam das Spiel zwischen der SpVgg Vreden und dem SV Lippstadt dagegen fast zu einer torarmen Partie. Der SVL ging zunächst mit 1:0 in Führung, musste in der zweiten Halbzeit aber das 1:2 schlucken. Doch der Regionalliga-Absteiger drehte das Spiel noch und konnte einen 3:2-Sieg einfahren.

Ein munteres Hin und Her lieferten sich auch Preußen Münster II und die SpVgg Erkenschwick. Auch hier gingen die Gäste zunächst durch Arda Nebi in Führung, ehe die Preußen kurz nach der Pause das Spiel drehten. Finn Wortmann glich zum 2:2 aus. Damit war das Spiel aber noch nicht beendet. Münster ging erneut in Führung.

Eine wahre Kraftleistung hat der TuS Ennepetal gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Westerhoff agierte beim 2:2 gegen Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen beinahe 70 Minuten in Unterzahl. Christian Antwi-Adjei hatte wegen Meckerns binnen weniger Sekunden Gelb-Rot gesehen. Davon ließ sich der TuS aber nicht aus der Ruhe bringen und ging durch den zweiten Treffer von David Caitkevicius mit 2:1 in Führung (72.). Allerdings konterte das Bahattin Köse noch für Ahlen (85.), die in der Folge nahe am Siegtreffer waren. Er wollte aber nicht mehr fallen.

Für Ahlen war es nach dem Aus im Verbandspokal die zweite Enttäuschung innerhalb weniger Tage.

So lief der 3. Spieltag Concordia Wiemelhausen – VfL Bochum II 1:4 (0:2) SpVgg Vreden – SV Lippstadt 2:3 (0:1) Eintracht Rheine – Victoria Clarholz 1:0 (0:0) ASC 09 Dortmund – SG Finnentrop/Bamenohl 6:2 (5:1) TuS Ennepetal – Rot Weiss Ahlen 2:2 (1:1) SC Preußen Münster II – SpVgg Erkenschwick 3:2 (1:1) Sportfreunde Siegen – TuS Bövinghausen 3:0 (1:0) SC Verl II – Westfalia Rhynern 1:2 (0:1) SV Schermbeck – 1. FC Gievenbeck 1:2 (0:1) Spielfrei: SG Wattenscheid 09

Eintracht Rheine konnte einen 1:0-Sieg gegen Victoria Clarholz feiern.

Wie schon in der vergangenen Woche fanden am Samstag zwei Spiele statt. Die Sportfreunde Siegen setzten sich mit 3:0 (1:0) gegen den TuS Bövinghausen durch. Damit steht Siegen nun an der Tabellenspitze.

Westfalia Rhynern setzte sich mit 2:1 (1:0) beim Aufsteiger SC Verl II durch und konnte den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern.

Den Spieltag hatten der SV Schermbeck und der 1. FC Gievenbeck am Freitag eröffnet. Gievenbeck setzte sich mit 2:1 (1:0) durch und hat nun ebenfalls die ersten drei Spiele gewonnen.