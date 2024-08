Auch am spielfreien Wochenende gibt es Nachrichten von der SG Wattenscheid. Der wohl letzte Neuzugang hat seinen Weg ans Lohrheidestadion gefunden.

Unter der Woche testete die SG Wattenscheid 09 gegen den Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop. Beim 2:0-Auswärtssieg des Oberligisten am Mittwochabend kam auch Maik Habitz zum Einsatz.

Der Defensivspieler, seit Beginn der Saisonvorbereitung als Testspieler der SGW beim Training dabei, ist nun der neueste Zugang für die Wattenscheider.

„Maik war bereits seit dem Vorbereitungsstart Teil des Teams. Da er aus einer sehr langen Verletzungszeit kommt, hat er von uns eine etwas längere Zeit bekommen, sich für einen Vertrag zu empfehlen. In den letzten zwei Monaten hat er in enger Begleitung unseres Trainerteams, insbesondere mit unserem Athletiktrainer Christian Hiller, sehr hart für sein Comeback gearbeitet“, erklärt der Sportliche Leiter Richy Weber die Verpflichtung.

Insgesamt hatte Habitz in seiner Karriere viel mit Verletzungen zu kämpfen. Der 29-Jährige kommt so auf „nur“ 87 Partien (7 Tore) für den SC Hassel und den SV Schermbeck in der Oberliga. In den vergangenen fünf Spielzeiten im Dienste des SVS reichte es nur einmal zu mehr als fünf Einsätzen.

Ein fitter Maik Habitz ist mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke für jedes Oberligateam ein Gewinn auf der Sechser- und Innenverteidigerposition. Richy Weber

In der Vorbereitung kämpfte er sich wieder ran und empfahl sich aauch körperlich für einen Vertrag. „Es freut uns extrem, dass er nun gegen Obercastrop die ersten Minuten für 09 sammeln konnte. Ein fitter Maik Habitz ist mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke für jedes Oberligateam ein Gewinn auf der Sechser- und Innenverteidigerposition. Wir sind froh, dass Maik zu uns stößt und wir mit diesem Transfer unsere Kaderplanung abschließen konnten“, sagt Weber.

Auch der gebürtige Gelsenkirchener Habitz kann es kaum erwarten, die Wattenscheider auf dem Platz zu stehen. „Ich freue mich auf die Aufgabe bei der SG 09 und möchte nach meinen langwierigen Verletzungen wieder an meine Leistungsgrenze herankommen, um der Mannschaft schnellstmöglich helfen zu können."

Ein wenig Geduld muss Habitz bis zum Pflichtspieldebüt noch haben, an diesem Wochenende hat die SG Wattenscheid spielfrei. Die erste Chance gibt es in der Oberliga Westfalen am kommenden Freitag (30. August, 20 Uhr), wenn es am 5. Spieltag gegen den ASC Dortmund geht.