Die "Heinrichs Arena am Stimberg", wie das Stadion der SpVgg Erkenschwick mittlerweile heißt, wird modernisiert. Grund sind auch die Anforderungen der Regionalliga.

Nach Platz vier in der Vorsaison und gelungenem Saisonstart in der Oberliga Westfalen hat die SpVgg Erkenschwick bekanntgegeben, das Stimbergstadion grundlegend renovieren zu wollen. Hintergrund sind die Anforderungen für Regionalliga-Fußball und Verschleiß, wie der Klub mitteilte.

"Wie wir in der Vergangenheit öffentlich kommuniziert haben, ist unser Ziel der Aufstieg in die Regionalliga. Wir sehen die Viertklassigkeit als die optimale Spielklasse für unseren Verein, obwohl wir auch die Oberliga sehr schätzen", schreiben die "Schwicker".

In der vergangenen Saison habe man sich, mit Blick auf die starke sportliche Serie, dazu entschieden, das Ziel 'Regionalliga' ernsthaft zu verfolgen. "Wir mussten jedoch eingestehen, dass der zeitliche Rahmen zur Umsetzung und zur Gewährleistung eines reibungslosen Spielverlaufs in der Regionalliga für unseren Verein um ein Jahr zu früh kommt. Gleichzeitig ist der sportliche Aufstieg zu diesem Zeitpunkt in weitere Ferne gerückt."

Nun soll es jedoch soweit sein. Die Spielvereinigung will sich "für die Zukunft rüsten, die in der Regionalliga münden soll". Zum einen hat der Klub mit Stadt einen Vertrag geschlossen, wonach die Spielvereinigung und die Stadt beabsichtigen, einen Pachtvertrag zu schließen. "Dieser Vertrag macht unseren Verein zum Pächter der städtischen Anlage rund um das Stadion und die Jule-Ludorf-Sportanlage."

Damit kommen dann auch Instandhaltungen, Sanierungen und Renovierungen auf den Verein zu. An der "Heinrichs Arena am Stimberg" sind folgende Maßnahmen geplant:

Flutlichtanlage Hauptkampfbahn inklusive Laufbahn, Kurvenbereiche und Tribünen

Sanierung Tribünendach mit PV Anlage

Sanierung Tartanflächen inklusive Sprunganlagen

Sanierung Toilettenanlagen (behindertengerecht)

Erneuerung und Ergänzung der Zaunanlagen zwischen Sitz- und Stehbereich

Errichtung Zaunanlage nördlicher Kurvenbereich

Errichtung Zaunanlage Zuwegung Gästebereich hinter dem Vereinsheim

Abschotterung Stehbereiche Gästeblock und Zuwegung

Ergänzung / Umsetzung Wellenbrecher

Erstellung Sicherheitskonzept für bis zu 5.000 Besucher

Aufstellung Container für Polizei und Rettungsdienst

Errichtung Toilettenanlage Gästebereich

Abriss Hausmeisterhaus Vorplatz

Sanierung und Ergänzung Kassenhäusschen

Sanierung Pressekabinen und Lautsprechanlage

Teilweise Sanierung Stufenanlagen

Erneuerung der Trainer und Ersatzbänke

Eine ganze Menge Arbeit also für die "Schwicker", die sich aber lohnen soll. Denn irgendwann soll am Stimberg wieder Regionalliga-Fußball gespielt werden.