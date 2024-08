Die Oberliga Niederrhein läuft schon, da hat Union Nettetal nochmal nachgelegt. Ein interessanter Japaner hat sich vorgestellt.

Shoei Honda kehrt dem 1. FC Düren den Rücken und heuert beim Oberliga-Niederrhein-Vertreter SC Union Nettetal an. Darüber berichtet das Amateurfußball-Portal "fupa".

"Wir haben uns kurzfristig entschieden Shoei noch mit in den Kader zu nehmen, weil er bei uns im Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen hat. Von den bisherigen asiatischen Probespielern war er auf jeden Fall am auffälligsten", sagte Nettetal-Trainer Andreas Schwan da.

Honda, geboren in Sakado, Saitama, Japan, ist ein 22 Jahre alter Mittelfeldspieler, der auch im Sturm ran kann. Die vergangene Saison verbrachte er beim 1. FC Düren, seiner ersten Station in Deutschland. Für den Regionalliga-West-Vertreter stand er zweimal in Deutschlands vierthöchster Spielklasse auf dem Platz, wobei ihm keine Torbeteiligung gelang.

Deutlich besser lief es da im Dress der Landesliga-Reserve. Für den 1. FC Düren II spielte Honda 17-mal in der Landesliga Mittelrhein, wobei ihm sieben Tore gelangen. Nun soll er also in der Oberliga Niederrhein zeigen, was in ihm steckt.

"Wir erhoffen uns natürlich, dass Shoei es in die erste Elf schafft und hier Stammspieler wird. Wichtig ist, dass er hier Spielpraxis bekommt. Ich bin mir sicher, dass er dann der Mannschaft auch helfen kann, damit sie noch besser als im vergangenen Jahr abschneidet", zitiert "fupa" Gerd Kehrberg, Ex-Spieler und Fußball-Funktionär, der den Transfer mit initiiert habe.

Weil sich Neuzugang Jesse Probst am Sprunggelenk verletzt hat, spielen Union Nettetal das gelungene Probetraining und die anschließende Verpflichtung Hondas ebenfalls in die Karten. "Auch das war ein Grund, warum wir noch einen Mittelfeldspieler dazu geholt haben", erklärte Schwan mit Blick auf die personelle Lage.

Honda stammt aus der Jugend des japanischen Klubs Teikyo Nagaoka. Im Sommer 2021 spielte er außerdem für UC Berkeley in den USA, wo im Sommer 2023 Schluss war. Weiter ging es dann nach Düren - und nun zu Union Nettetal.

Sein neuer Klub hat den Oberliga-Auftakt übrigens erfolgreich gestaltet: Zum Start gab es einen 2:1-Erfolg über den TSV Meerbusch mit Ex-Duisburger Kolja Pusch an Bord.