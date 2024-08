Aufatmen bei der SG Wattenscheid 09. Nach der Auftaktniederlage gegen Clarholz feierte die SG den ersten Saison. Einen 4:1-Erfolg gab es bei der SG Finnentrop-Bamenohl.

Trainer Christopher Pache und die SG Wattenscheid 09 sind erleichtert. Nach dem Fehlstart am 1. Spieltag vor 600 Zuschauern in der Lohrheide gegen Victoria Clarholz folgte eine positive Antwort der SG in Spiel Nummer zwei der Oberliga-Westfalen-Saison 2024/2025.

Im Sauerland, bei der SG Finnentrop-Bamenohl, zeigten die 09er eine Reaktion auf das 0:1 gegen Clarholz und siegten mit 4:1.

Am Tag danach sprach RevierSport mit SG-Kapitän Nico Buckmaier.

Nico Buckmaier, was hat die Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche besser gemacht?

Wir haben die Chancen besser genutzt. Gegen Clarholz hatten wir schon viele gute Möglichkeiten, haben uns aber für den Aufwand nicht belohnt. Jetzt sind wir mit dem ersten Torschuss in Führung gegangen. Das spielt dann unserem Fußball auch in die Karten. Wir hatten nach dem 1:2 eine kurze wackelige Phase, haben das dann aber in Überzahl vernünftig herausgespielt und verdient mit 4:1 gewonnen.

Umso wichtiger der Sieg, weil die SG am nächsten Wochenende spielfrei hat, oder?

Ganz genau! Wir haben jetzt zwei Wochen bis zum nächsten Spiel gegen ASC Dortmund. Da wäre es sehr blöd gewesen, mit zwei Niederlagen oder nur einem Punkt zu starten. Wir wollten schon gegen Clarholz gewinnen und eine Art kleine Euphorie entfachen. Das ist uns leider nicht gelungen. Jetzt konnten wir mit unseren Jungs und Mädels in der Kurve feiern. Das war wichtig und ist immer wieder schön. So viele Wattenscheider auf einen Sonntag im Sauerland - das ist alles andere als selbstverständlich.

Sie sind schon so lange dabei. Wie schätzen Sie die Liga und Ihre eigene Mannschaft ein?

Es ist eine ausgeglichene Liga. Das kann man schon anhand der Ergebnisse nach zwei Spieltagen erkennen. Trotzdem wird sich in den nächsten Wochen, wie immer, einiges herauskristallisieren - sowohl nach oben als auch unten hin. Wir wollen eher oben dabei sein und eine ruhige Saison spielen. Die letzte Serie hat den Verantwortlichen und Fans schließlich genug Nerven gekostet.

Und die Mannschaft - wie stark sind ihre Kollegen?

Wir haben schon großes Potenzial in der Mannschaft, viele spannende Spieler. Aber es sind auch Jungs dabei, die unerfahren sind, was Oberligafußball angeht. Da brauchen wir Zeit und Geduld.

Die Statistik zum Spiel

SG Finnentrop-Bamenohl: Tach - Chatar, Humberg (46. Albayrak), Thiemann (77. Habel), Hennes (77. Kolberg), Fünfsinn, Meyer, Dier, Kümhof, Kremer, Klaas

SG Wattenscheid 09: Lenuweit - Kaminski (89. Ould Seltana), Kacmaz, Gabriel, Sarli (74. Pasche) - Renke - Kouonang (64. Yesilova), Firat, Buckmaier, El Mansoury (74. Duran) - Nnaji (90. + 3. Broos)

Tore: 0:1 Robert Nnaji (18.), 0:2 Nico Buckmaier (33. Foulelfmeter), 1:2 Erik Dier (48.), 1:3 Emre Yesilova (86.), 1:4 Fynn Broos (90.+ 5)

Gelb-Rot: Eren Albayrak (75.)

Schiedsrichter: Björn Sauer

Zuschauer: 560