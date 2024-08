Am 2. Spieltag der Oberliga Westfalen fuhren die Sportfreunde Siegen einen 4:2-Sieg bei Rot Weiss Ahlen ein. Kapitän Mats-Lukas Scheld spielte dabei eine entscheidende Rolle.

Der Westfalen-Oberligist Sportfreunde Siegen hat die ersten beiden Meisterschaftsspiele in der neuen Saison gewonnen. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen den SV Lippstadt schlugen die Siegener am 2. Spieltag Rot Weiss Ahlen mit 4:2.

Ein strammes Auftaktprogramm für das Team von Trainer Thorsten Nehrbauer. Mit Lippstadt und Ahlen warteten zum Start gleich die beiden Regionalliga-Absteiger. Beide konnten bezwungen werden - ein Auftakt nach Maß.

Kapitän Mats-Lukas Scheld hat definitiv einen Anteil daran, dass die Siegerländer einen perfekten Saisonstart hingelegt haben. Gegen Lippstadt war er an beiden Treffern beteiligt. Erst verwandelte der Mittelfeldspieler eine Ecke direkt, später legte er die zweite Bude auf. Auch gegen Ahlen war der gebürtige Siegener bei zwei Toren involviert.

Scheld nahm in der 6. Spielminute aus gut 20 Metern Maß und hämmerte die Kugel unter die Latte - ein Traumtor zum 1:0. "Ich weiß, wo meine Stärken sind. Deshalb spiele ich mittlerweile etwas weiter vorne, damit ich mehr in diese Aktionen komme. Vorher habe ich lange Sechser gespielt. Es war nicht ganz einfach, den so zu treffen. Da war sicherlich auch ein bisschen Glück dabei, dass der Ball auf dem nicht so ebenen Rasen so gut gerollt ist. Dann habe ich ihn gut eingeschweißt", beschreibt der 30-Jährige die Entstehung seines Tores.

Von vielen Experten wurden die Sportfreunde Siegen als einer der heißesten Aufstiegsanwärter bezeichnet. In den ersten Ligaspielen blitzte die hohe Qualität im Kader bereits auf. "Wir haben in beiden Spielen Nehmerqualitäten bewiesen. Es war zwar nicht ganz souverän und leider nicht zu Null, aber es spricht für uns, dass wir immer weiter machen und nicht aufgeben. Die Jungs, die bei uns reinkommen, haben auch in Ahlen wieder den Unterschied gemacht. Das ist ein großes Plus, das wir gerade haben. Hoffentlich bleiben alle fit, damit man sie immer wieder bringen kann. Die Saison ist unfassbar lang und es war daher sehr wichtig, dass wir gut gestartet sind", nennt Scheld Gründe für den geglückten Auftakt.

In der Sommerpause hat Siegen personell aufgerüstet und dabei einige prominente Namen mit viel höherklassiger Erfahrung an Land gezogen wie Keeper André Weis oder Torjäger Cagatay Kader. "Wir sind immer froh, wenn gute Spieler dazukommen. Viele gute Jungs haben uns verlassen, das muss man natürlich erstmal kompensieren", sagt der Kapitän der Sportfreunde.

"Klar, die Neuen brauchen vielleicht noch ein bisschen Zeit, um komplett warm zu werden, aber man sieht schon das Potenzial. Ich denke, wenn es so weiter geht, kann da etwas Gutes wachsen. Aber wir müssen immer von Woche zu Woche schauen, ruhig bleiben und dann schauen wir mal", blickt Scheld optimistisch in die Zukunft.