Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist mit einer Enttäuschung in die Saison gestartet. In Velbert gab es zum Auftakt nur ein 1:1-Remis.

Noch vor dem Start der Vorbereitung auf die laufende Saison 2024/2025 gab Andre Grimmert, bisheriger Boss und Mäzen beim TVD Velbert, sein Aus bekannt.

Gefühlt alle Spieler verließen TVD und Cheftrainer Hakan Yalcinkaya musste mit seinem Partner Dustin Paczulla einen neuen Kader auf die Beine stellen. Und das gelang dem Duo mit Bravour. Davon überzeugte sich auch der ETB Schwarz-Weiß Essen am 1. Spieltag.

Der Favorit kam bei der neu zusammengewürfelten TVD-Truppe nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Noch mehr. Die Essener konnten sich am Ende glücklich schätzen, dass der eingewechselte Felix Geisler fünf Minuten vor dem Abpfiff noch das 1:1-Unentschieden rettete und Schwarz-Weiß einen Punkt zum Uhlenkrug mitnehmen konnte.

Dass der Plan ganz klar auf drei Zähler ausgerichtet war, wollte Damian Apfeld nach dem Spiel auch überhaupt nicht infrage stellen.

Seitdem ich beim ETB bin, habe ich noch kein Auftaktspiel gewonnen. Nicht im Sommer und nicht nach der Winterpause. Damian Apfeld

Der ETB-Trainer sagte klipp und klar: "Wir haben zwei Punkte verloren, so müssen wir das leider formulieren. Es war ein Spiel, was zeigte, dass es im Fußball nicht um Dominanz, Ballbesitz und Anzahl der Torchancen geht. Am Ende geht es um Effizienz, und die hatten wir an diesem Tag nicht nicht. Wir sind an uns selbst gescheitert."

Die Schwaru-Weißen, die ohne Kapitän Frederik Lach (Rückenprobleme) antreten mussten, wussten nur durch einen großen Chancenwucher zu überzuegen.

Apfeld: "Wir hatten so viele Tormöglichkeiten in den 90 Minuten. Das fing ja schon in der 2. Spielminute an, als Umut Yildiz alleine auf den Torwart zulief. In der zweiten Halbzeit gab es Phasen, wo wir Chancen im Minutentakt hatten. Der Gegner führt dann aber plötzlich mit 1:0 und wächst dann über sich hinaus. Wir hatten danach noch genug Einschussmöglichkeiten, die wir aber ohne Effizienz ausgespielt haben. Somit stehen wir jetzt nur mit einem 1:1 da. Seitdem ich beim ETB bin, habe ich noch kein Auftaktspiel gewonnen. Nicht im Sommer und nicht nach der Winterpause. Eigentlich wären wir heute dran gewesen, aber aufgrund unserer schlechten Effizienz vor dem Tor, sind heute zwei Punkte weg. Wir müssen es nächste Woche im Heimspiel definitiv besser machen."

Die Statistik zum Spiel

TVD Velbert: Offhaus – Britscho, Kubina, Kryeziu, Omayrat – Fazlija – K. Terzi (80. Linnig), Taguchi (90. +4 Avramis), A. Terzi (46. Demirci), Seker (80. Mumcu) – Kapenda (66. Agbo)

ETB SW Essen: Valentine – Bachmann, Stör, Corsten, Poznanski (67. Weihmann) – Lucas, Gusic (67. El-Hany) – Yildiz (77. Geisler), Zimmerling, Cissé (57. Bosnjak) – Korytowski

Schiedsrichter: Julian Strunk

Tore: 1:0 Taguchi (52.), 1:1 Geisler (84.)

Zuschauer: 211