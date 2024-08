Die Sportfreunde Niederwenigern schafften in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Dort wartet am ersten Spieltag Ratingen 04/19.

Die Sportfreunde Niederwenigern stehen nach dem Aufstieg in die Oberliga Niederrhein vor einer herausfordernden Saison. Direkt zum Auftakt wartet Ratingen 04/19. Die Vorbereitung kann man in Niederwenigern als gelungen bezeichnen, gerade die Generalprobe, ein 3:1-Erfolg gegen den Cronenberger SC, stellte Trainer Marcel Kraushaar zufrieden. Dennoch weiß auch der Übungsleiter, dass Ergebnisse in der Vorbereitung nicht zu hoch zu bewerten sind. Gespannt schaut er auf den ersten Gegner, Ratingen 04/19, der sich nach dem knapp verpassten Aufstieg prominent verstärkt hat – zu nennen sind hierbei die beiden Spieler von Rot-Weiß Oberhausen, Sven Kreyer und Rinor Rexha. Vor dem Start in die Oberliga-Saison sprach RevierSport mit Kraushaar über... ...die Vorbereitung: „Wir sind zufrieden mit der Vorbereitung. Die Ergebnisse sind uns mehr oder weniger egal, wir sind aber zufrieden damit, wie wir unsere Abläufe hereinbekommen haben. Die Ergebnisse hängen wir nicht zu hoch, wir werden erst nach einigen Wochen im Liga-Alltag sehen, wie es wirklich läuft. Mit der Generalprobe gegen Cronenberg sind wir aber zufrieden.“ … die Integration der Neuzugänge: „Es ist selten, dass die Integration neuer Spieler so gut funktioniert wie bei uns in diesem Jahr. Nicht nur fußballerisch, auch von den Charakteren her haben sich die Jungs gut zusammengefunden. Dabei hat unser Trainingslager natürlich geholfen. Es hat sich bestätigt, dass wir da gute Charaktere verpflichtet haben.“ Ich kann sagen, wir haben richtig Bock darauf, dass es endlich losgeht. Marcel Kraushaar … den Auftakt in die Oberliga: „Wir wissen, dass die Oberliga für uns ein hartes Brett sein wird. Aber alle suchen noch, schauen noch, wo sie stehen. Ich kann sagen, wir haben richtig Bock darauf, dass es endlich losgeht.“ … den Gegner Ratingen 04/19: „Das ist eine richtig gute Truppe, die den Aufstieg in der vergangenen Saison knapp verpasst und sich jetzt noch einmal prominent verstärkt hat. Sie werden auch dieses Jahr oben mitspielen wollen. Sie werden mit Sicherheit auch dieses Jahr eine gute Rolle spielen, aber auch wir haben was drauf. Ich bin optimistisch, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden. Was dann dabei herumkommt, werden wir sehen.“ Das Spiel auf dem Glück Auf-Sportplatz in Hattingen wird am Sonntag (18. August) um 15 Uhr angepfiffen.

