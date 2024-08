Am kommenden Wochenende wäre er auf die Sportfreunde Siegen getroffen, jetzt spielt er für sie. Der Oberligist hat seine letzte Planstelle im Kader besetzt.

Yannick Debrah komplettiert den Kader der Sportfreunde Siegen und wechselt vom kommenden Gegner Rot Weiss Ahlen (Sonntag, 18. August, 15 Uhr) nach Südwestfalen. Debrah, gebürtiger Essener, ist ein rechter Mittelfeldspieler, der eine klangvolle Ausbildung genossen hat.

Sein neuer Trainer, Thorsten Nehrbauer, ist dementsprechend sehr zufrieden mit dem "letzten Baustein, der uns noch gefehlt hat. Ich war zuvor schon sehr zufrieden mit unserem Kader, mit Yannick gewinnen wir einen weiteren schnellen und torgefährlichen Spieler hinzu."

Dabei betont der Übungsleiter sowohl die Flexibilität Debrahs auf der einen und die Intensität der Außenbahnpositionen auf der anderen Seite: "Yannick kann links wie rechts agieren, situativ auch ganz vorne drin oder auf der Zehn. Gekommen ist er aber bewusst für die Außenbahnen, wo unser Spiel sehr intensiv ist."

Das Fußballspielen gelernt hat der 24-Jährige bei der SG Altenessen. Im Jahr 2008 schloss er sich der Jugendabteilung des FC Schalke 04 an, ehe er immer mal wieder zwischen der Knappenschmiede und dem Leistungszentrum von RWE pendelte. Im Sommer 2019 gelang ihm der Sprung in die zweite Mannschaft der Schalker.

Im Januar 2020 war dann aber Schluss bei den Knappen. Debrah rutschte in die Vereinslosigkeit, ehe ihn die U21 von Fortuna Sittard aufnahm. Später spielte er noch für Eintracht Trier und eben für Rot Weiss Ahlen.

"Nach sehr guten Gesprächen mit dem Trainerteam hat das Gesamtpaket absolut überzeugt. Mir gefällt, welchen Fußball der Trainer sehen möchte. Dazu möchte ich beitragen, den Spaß am Fußball wiederbeleben und mit der Mannschaft das Bestmögliche erreichen", sagte Debrah selbst über seine neue Aufgabe im Siegerland.

Erfahrungen hat er trotz seiner gerade 24 Jahre schon einige gesammelt. So stehen 28 Spiele in der Regionalliga Südwest (fünf Tore, vier Vorlagen) und 18 Einätze in der Regionalliga West (kein Scorer) in seinem Portfolio. Dazu kommen Spiele in der U19- und in der U17-Bundesliga sowie auch zwei Einsätze in der UEFA Youth League.