Die SG Wattenscheid 09 hat noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Trainer Christopher Pache hat sich ein Talent angeschaut - und sich überzeugen lassen.

Der 18 Jahre alte Kerem Cigerli läuft künftig für den Westfalen-Oberligisten SG Wattenscheid 09 auf. Cigerli ist im Mittelfeld gelistet, seine Stärken liegen in der Defensive. Er kann auch als Innenverteidiger auflaufen.

"Kerem konnten wir über die letzten zwei Wochen bei uns im Training kennenlernen. Mit ihm bekommen wir einen jungen Perspektivspieler mit viel Entwicklungspotenzial, der neben der Position des Innenverteidigers auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist", sagte der Sportliche Leiter Richard Weber.

Und weiter: "Kerem hat in seiner Jugendzeit sowohl in Deutschland, als auch in den Niederlanden eine gute Ausbildung genossen. Er verfügt bereits über ein gutes Aufbau- und Passspiel. Wir sind uns sicher, dass er sich bei uns über das tägliche Training kontinuierlich an die intensive Zweikampfhärte im Seniorenbereich gewöhnen wird. Als Spieler des Jahrgangs 2006 kann er in dieser Spielzeit, genau wie Leo Jegus, noch in unserer U19 eingesetzt werden."

In der Tat kann Cigerli auf eine Ausbildung bei einigen bekannten Klubs zurückschauen. Er stammt aus der Jugend des FC Schalke 04, die er im Sommer 2017 für die Nachwuchsabteilung des niederländischen Erstligisten VVV Venlo verließ. Über die Stationen KFC Uerdingen und Wuppertaler SV schaffte er nun den Sprung zur SG Wattenscheid 09.

Cigerli freut sich "besonders auf die Herausforderung, mich in der Mannschaft beweisen zu können. Ich möchte durch harte Arbeit und Einsatzbereitschaft auf mich aufmerksam machen, mir Spielminuten erarbeiten und mich kontinuierlich weiterentwickeln. Ich bin dankbar, dass mir so ein Traditionsverein die Möglichkeit bietet, in einem ambitionierten Umfeld zu arbeiten und zu lernen", wie er sagte.

Möglich, dass er am Sonntag, 18. August, 15:30 Uhr, schon im Wattenscheider Kader stehen wird. Da geht es anlässlich des zweiten Oberliga-Spieltages zur SG Finnentrop/Bamenohl.

Den Auftakt gestaltete die SGW am vergangenen Wochenende schonmal suboptimal. Im Heimspiel gegen Victoria Clarholz musste Paches Team einen späten Nackenschlag hinnehmen. In der 85. Minute schoss Leon van der Veen zum 1:0-Siegtreffer für die Gäste ein.