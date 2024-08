Die SpVg Schonnebeck empfängt am ersten Oberliga-Spieltag den VfB Homberg. Das erwartet Trainer Dirk Tönnies vom Duell der beiden besten Rückrundenmannschaften.

Die Saison 2024/25 in der Oberliga Niederrhein steht in den Startlöchern. Für die SpVg Schonnebeck, Vizemeister der vergangenen Spielzeit, steht zum Auftakt ein Heimspiel gegen den VfB Homberg an (Sonntag, 18. August, 15 Uhr).

Mit der Vorbereitung war Dirk Tönnies, Trainer der "Schwalben", sehr zufrieden: "Bis auf die zweite Halbzeit gegen Bochum II (2:7 nach 2:0-Führung, Anm. d. Red.) und die erste Hälfte gegen den VfB Speldorf (1:2 zur Halbzeit, Endergebnis 6:2, Anm. d. Red.) war es eine sehr gute Vorbereitung. Es ist auch ganz normal, dass es mal Leistungsschwankungen gibt. Das ist überhaupt nicht schlimm, wir haben einen sehr hohen Konkurrenzkampf in der Mannschaft und das freut uns natürlich."

Vor dem ersten Meisterschaftsspiel nahmen die Essener bereits die erste Hürde im Niederrheinpokal. Gegen den Kreisligisten FK Jugoslavija Wuppertal gewann die Tönnies-Elf mit 3:0. "Wir mussten auf Asche spielen, was für uns ungewohnt ist. Dennoch haben wir einen souveränen Sieg eingefahren. Dass wir fußballerisch nicht brillieren, war klar, weil es ein sehr schweres Geläuf war. Aber wir haben die Geschichte angenommen, 3:0 gewonnen und kein Gegentor bekommen. Also war ich dementsprechend zufrieden", bilanzierte der 50-Jährige.

Nun wartet am ersten Oberliga-Spieltag der VfB Homberg, der die abgelaufene Saison nach einer bärenstarken Rückrunde auf dem fünften Platz beendete. Tönnies erwartet "ein Spiel auf Augenhöhe": "Es treffen die beiden besten Rückrundenmannschaften der letzten Saison aufeinander. Daher wird es sicher eine Partie auf einem hohen Niveau."

Wir sind letzte Saison Zweiter geworden und wollen uns in diesem Tabellenbereich wieder einpendeln. Ob es für mehr reicht, kann ich nicht sagen und ist auch uninteressant, weil wir mit einer sehr jungen Mannschaft einfach eine Entwicklung machen wollen. Dirk Tönnies

Er ergänzte: "Ich freue mich auf meinen Freund Stefan Janßen, der beim VfB Homberg sehr gute Arbeit leistet. Uns erwartet eine Aufgabe, eine sehr hohe Hürde, und wir dürfen uns kaum Fehler leisten. Ich hoffe, dass wir diesen einen Fehler, den Homberg macht, nutzen und die drei Punkte am Schetters Busch behalten können."

Nach dem starken zweiten Platz, der am Ende der letzten Runde zu Buche stand, möchte der Schonnebeck-Coach für die anstehende Saison "tabellarisch nichts rausgeben": "Wir wollen fußballerisch einen Schritt nach vorne machen, das ist primär das Ziel. Wir sind letzte Saison Zweiter geworden und wollen uns in diesem Tabellenbereich wieder einpendeln. Ob es für mehr reicht, kann ich nicht sagen und ist auch uninteressant, weil wir mit einer sehr jungen Mannschaft einfach eine Entwicklung machen wollen. Dass wir am Ende natürlich bestmöglich abschneiden wollen, ist auch klar."

In Sachen Transfers könnte sich derweil noch etwas tun am Schetters Busch. Bislang hielten sich die Essener auf dem Transfermarkt eher zurück und verpflichteten lediglich zwei externe Neuzugänge. "Im Moment sind wir an ein, zwei Geschichten dran, aber können noch keinen Vollzug melden. Wir gehen auf jeden Fall mit dem aktuellen Kader in das erste Meisterschaftsspiel", berichtete Tönnies.