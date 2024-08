Die Vorbereitung ist vorüber und die Generalprobe im Niederrheinpokal ist geglückt. Der VfB Homberg ist gewappnet und voller Vorfreude vor dem Oberligastart.

Eine Vorbereitung ist lang und häufig für die meisten Akteure verbunden mit nerviger Konditions- und Taktikarbeit. So sieht das auch der Coach des VfB Homberg, Stefan Janßen, der den Saisonauftakt in der Oberliga Niederrhein herbei ersehnt.

"Vorbereitung ist halt Vorbereitung. Ich bin da kein Freund von, da es um nichts geht. Es geht darum, auf das Fitnesslevel zu kommen, die neuen Spieler zu integrieren und das Wiedereinfinden der alten Spieler in ihren Platz. Das ist alles hervorragend vonstattengegangen bei uns", erklärt Janßen.

Der Tabellenfünfte der Vorsaison hat auch ergebnistechnisch in den Tests überzeugen können. Fünf Siege und zwei Unentschieden stehen in der Vita der Vorbereitung. Hinzu kam am 11. August der erste Pflichtspielsieg. Der VfB setzte sich mit Bravour gegen den Bezirksligisten 1. FC Mülheim-Styrum im Niederrheinpokal durch.

Dies gehört allerdings der Vergangenheit an. Das sieht auch Janßen so: "Alles, was in einer Vorbereitung war, das ist egal, denn jetzt geht es los. Daher freue ich mich auf das Spiel bei Schonnebeck und auf meinen Freund Dirk Tönnies. Wir wissen allerdings auch, dass wir direkt auf einen der stärksten Gegner der Liga treffen. Da wissen wir dann sofort, wo es langgeht und darauf freue ich mich total."

Eine Prognose, wohin es in dieser Saison für seine Homberger gehen soll, wollte Janßen nicht abgeben. "Davon bin ich kein Freund, zu erklären, dahin will ich unbedingt. Es sei denn, man hat im Vorfeld für 2,5 Millionen Euro eingekauft in der Oberliga und sagt dann, jetzt will ich Fünfter werden. Da würde ich ja irgendetwas verkehrt machen."

Stattdessen bleibt das Trainer-Urgestein gewohnt zurückhaltend und lässig. In erster Linie wolle "der Verein erstmal eine sorgenfreie Saison spielen". Das heißt: "Dass wir nicht einmal am unteren Strich der Liga kratzen."

Bis dahin bleibt der VfB Homberg bei der alten Fußball-Devise, von Spiel zu Spiel zu blicken. Am 18. August startet für den VfB die Oberliga Niederrhein in die neue Spielzeit. Um 15 Uhr gastiert die Janßen-Elf bei der Spielvereinigung Schonnebeck.