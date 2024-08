Die SG Wattenscheid 09 hat das Auftaktspiel der Oberliga Westfalen mit 0:1 gegen Victoria Clarholz verloren. Cheftrainer Christopher Pache zog trotzdem ein positives Fazit.

Die Saison 2024/25 in der Oberliga Westfalen ist gestartet. Nachdem die SG Wattenscheid 09 in der vergangenen Spielzeit bis wenige Spieltage vor dem Ende um den Klassenerhalt bangen musste, ist der Wunsch nach einem weniger sorgenvollen Jahr groß.

Allerdings musste "Nullneun" gleich am ersten Spieltag einen eiskalten Nackenschlag einstecken. Gegen Victoria Clarholz lag der Führungstreffer mehrmals auf dem Fuß, ausgerechnet in der Schlussphase zappelte das Netz schließlich hinten. Am Ende trübt die bittere 0:1 (0:0)-Auftaktpleite unter Flutlicht eine mehr als ordentliche Leistung, die mindestens einen Zähler verdient gehabt hätte.

Cheftrainer Christopher Pache sah das Positive: „Großes Kompliment an die Mannschaft. Niemand hat damit gerechnet, dass wir in kürzester Zeit so ein gutes Spiel auf diesem hohen Niveau abliefern. Für mich war es kein klassisches 0:0-Spiel, weil genug Chancen da waren. Die meisten davon auf unserer Seite.“

Die Riesenchance zur Führung vergab David Loheider im zweiten Durchgang (71.). Der auffälligere Akteur im neuen Wattenscheider Sturmduo jagte die Kugel aus kurzer Distanz über den Kasten. 597 zahlende Zuschauer auf dem Sportplatz an der Berliner Straße - der vorübergehenden 09-Heimspielstätte - beobachteten nach dem Seitenwechsel eine klar überlegene Heimmannschaft.

Wir haben gezielt nach vorne gespielt und gute Vorarbeiten geleistet, aber die Effizienz vor dem Tor fehlte. Der letzte Punch, der das Momentum auf unsere Seite zieht, blieb aus. Christopher Pache

Die SGW setzte dem Spiel am Freitagabend ihren Stempel auf und ließ quasi keinen Torschuss der Gäste aus Ostwestfalen zu, nur mit dem eigenen Treffer sollte es nichts werden. „Wir haben gezielt nach vorne gespielt und gute Vorarbeiten geleistet, aber die Effizienz vor dem Tor fehlte. Der letzte Punch, der das Momentum auf unsere Seite zieht, blieb aus. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben“, resümierte Pache.

Ausgerechnet ein Eckball in der Schlussphase sollte Wattenscheid dann zum Verhängnis werden. Im Rückraum setzte der eingewechselte Leon Van Der Veen mit Risiko zum Schuss an und avancierte dadurch zum Matchwinner (85.). „Natürlich freut es uns, dass wir nochmal die Chance hatten, durchzuziehen und das Tor zu erzielen. Wattenscheid hatte gegen Ende mehr vom Spiel, wir haben es aber immer geschafft noch einen Fuß dazwischen zu bekommen“, erzählte Clarholz-Coach Christian Lichte.

Nach der ordentlichen Gegnerleistung prophezeite der 34-Jährige jedoch zeitnah Zählbares für Schwarz-Weiß: „Ich denke, dass Wattenscheid eine gute Mannschaft zusammen hat und auf die ersten Punkte nicht all zu lange warten wird.“ Die nächste Chance besteht in der kommenden Woche bei der SG Finnentrop/Bamenohl (18.08., 15:30 Uhr). Clarholz empfängt am selben Tag den ASC 09 Dortmund (15:00 Uhr).

SG Wattenscheid 09 - Victoria Clarholz 0:1

Wattenscheid: Lenuweit - Kaminski, Gabriel, Kacmaz, Sarli - El Mansoury, Buckmaier, Firat (76. Renke), Kouonang (70. Yesilova) - Nnaji, Loheider (80. Broos).

Clarholz: Hahne - Aygün, Brück (65. Linnemann), Baum, Büscher - Gucciardo, Benmbarek, M. Aciz, Pollmann (64. Kahraman) - Lamkemeyer (54. Van Der Veen), Michen (85. Schwippe).

Schiedsrichter: Patrick Holz.

Zuschauer: 597.

Tor: 0:1 Van Der Veen (85.).