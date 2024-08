Auftakt der Oberliga Westfalen. Der ASC Dortmund traf auf TuS Bövinghausen. Vor 300 Zuschauern setzten sich die Aplerbecker mit 2:0 durch.

Direkt am 1. Spieltag der Oberliga Westfalen kam es wieder zum Derby zwischen dem ASC Dortmund und dem TuS Bövinghausen. Am Ende stand ein verdienter 2:0-Erfolg für den ASC.

Dabei waren die Aplerbecker besonders in der ersten Hälfte überlegen und sorgten durch ein wunderschönes Tor per Distanzvolley von Maximilian Podehl für die 1:0-Führung. Eben jener hatte kurz darauf sogar die Chance auf 2:0, scheiterte per Elfmeter aber am Gäste-Keeper Daniel Szczepankiewicz. Nach der Pause traf der Stürmer dann aber zum zweiten Mal (57.). Die Schlussoffensive des TuS kam zu spät und konnte nicht mehr treffen.

ASC-Trainer Marco Stiepermann freute sich über den gelungenen Auftakt: „Im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass wir vier, fünf Tore verdient hätten. Die letzten 20 Minuten waren etwas träge, aber es war das erste Spiel und man weiß nie so wirklich, was auf einen zukommt. Wir sind überglücklich, dass wir drei Punkte holen konnten.“

Auch auf der anderen Seite gab es kaum lange Gesichter. Der zurückgekehrte Coach Baris Özbek zeigte sich einverstanden mit der Leistung seines Teams: „Ich bin zufrieden. Wir haben eine junge Mannschaft und haben gegen einen Aufstiegsfavoriten gespielt. Wir befinden uns in einem Lernprozess, der immer weitergehen wird. Die Mannschaft wird immer besser werden. Außerdem werden auch noch Transfers dazukommen, die uns durch brenzligere Situationen helfen werden. Ich bin sehr zuversichtlich.“

Rückkehr aus Zypern und Voß als enger Partner

Erst vor einigen Tagen kehrte der Coach aus Zypern zurück nach Dortmund. Özbek ist froh, wieder an der Seitenlinie zu stehen: „Es macht natürlich Spaß. Direkt nach einer Woche so ein Derby zu haben, ist natürlich schön, aber auch schwierig. Es war erst einmal das Ziel die Mannschaft kennenzulernen und eine gute Taktik zu entwickeln.“

Gemeinsam mit Danny Voß, der die Geschicke an der Seitenlinie des TuS in der vergangenen Saison leitete, wird er das Team in dieser Saison betreuen. Für seinen Kollegen findet er nur gute Worte: „Wir waren letztes Jahr schon zusammen hier im Trainerteam. Wir sind auch außerhalb des Platzes gute Freunde und ergänzen uns gut. Für uns beide war die Zusammenkunft kein Problem. Danny ist ein super Kerl und arbeitet sehr gut, er kann eigentlich alles machen.“

So haben sie gespielt:

ASC Dortmund: Mroß - Rausch (80. El Hamassi), Friedrich, West, Stuhldreier, Opoku (66. Tshimanga) - Wilkesmann (52. Santo), Weiß (73. Münzel), Urban (87. Franke), Warschewski - Podehl.

TuS Bövinghausen: Szczepankiewicz - Azzofri (42. Al. Hodza), Khan, Malcherek, Licina, Jusufi - Mbuku (58. Ar. Hodza), You, Alici (65. Twumasi), Inan (80. Noguchi) - Wasilewski (70. Skrijelj).

Tore: 1:0 Podehl (27.), 2:0 Podehl (57.).

Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg.