Vor dem Start in die Oberliga Niederrhein gab es beim TVD Velbert einen gigantischen Umbruch. Nur Torhüter Robin Offhaus ist geblieben. Trainer Hakan Yalcinkaya ist dennoch zuversichtlich.

Aufgrund des Rückzugs von Mäzen André Grimmert und Sportchef Michael Kirschner (SSVg Velbert) liegt hinter dem TVD Velbert in der Oberliga Niederrhein ein großer Umbruch.

Wer den Kader der vergangenen Saison mit dem in diesem Jahr vergleicht, wird nicht viele Namen finden, die übereinstimmen. Einzig Torhüter Robin Offhaus ist geblieben, der Rest des Kaders besteht aus Neuzugängen, innerhalb von etwa drei Wochen zusammengestellt.

„Dass wir das in der Zeit geschafft haben, ist schon ein kleines Wunder“, berichtet Trainer Hakan Yalcinkaya. „Wir haben es geschafft, 23 neue Spieler zu verpflichten“.

Aufgrund des deutlich geringeren Etats ist der Mannschaft eine radikale Verjüngung anheim geworden. „Es ist kein Geheimnis, dass unsere Mannschaft etatmäßig die günstigste ist. 80 Prozent der Mannschaft haben noch nie Oberliga gespielt.“ Neun Spieler des neuen TVD-Kaders sind im vergangenen Jahr sogar noch für U19-Mannschaften aufgelaufen.

Vorbereitung als Mutmacher – Yalcinkaya ordnet ein

Dementsprechend ist auch die Zielsetzung. „Wenn wir am Ende die drei oder vier benötigten Mannschaften hinter uns lassen können, haben wir unser Ziel mehr als erreicht“, betont der Übungsleiter. „Dafür muss die Mannschaft noch einen gehörigen Entwicklungsprozess durchlaufen.“

Mut macht die Vorbereitung, die ergebnistechnisch hervorragend verlief. Einzig gegen Wattenscheid 09 aus der Oberliga Westfalen gab es eine Niederlage (0:1), ansonsten blieb der TVD ungeschlagen. Aber die Ergebnisse einer Vorbereitung möchte Yalcinkaya nicht zu hoch hängen:

Der Großteil der Startelf wird zu den derzeit besten Elf gehören. Aber natürlich haben wir auch den ersten Spieltag gegen Schwarz-Weiß Essen im Auge. Hakan Yalcinkaya

„Wir können das schon einordnen. Wir werden mit unserer Mannschaft noch zwei bis drei Wochen länger benötigen als gestandene Mannschaften. Die Zeit wollen wir den Jungs aber auch geben. Aufgrund unserer Situation haben meine Spieler etwas weniger Druck als in anderen Vereinen. Ich freue mich vielmehr über die Einstellung der Mannschaft, die Jungs arbeiten fleißig mit.“

Am Sonntag (11. August, 15 Uhr) steht das erste Pflichtspiel der neuen Saison an, der TVD muss in Runde eins des Niederrheinpokals zum klassentieferen SV Budberg. Dort soll der Ernstfall auch für die Oberliga ein letztes Mal geprobt werden. „Wir haben noch ein paar Probleme wegen Krankheit und Verletzungen. Da werden wir vielleicht noch den ein oder anderen Spieler schonen“, verrät der Trainer.

„Allerdings wird der Großteil der Startelf zu den derzeit besten Elf gehören. Aber natürlich haben wir auch den ersten Spieltag gegen Schwarz-Weiß Essen im Auge.“ Das Spiel wird der TVD genau eine Woche später bestreiten. Am 18. August erfolgt um 15 Uhr der Anpfiff in die neue Oberliga-Saison.