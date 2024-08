Die SSVg Velbert wagt nach dem Abstieg in die Oberliga Niederrhein einen Neuanfang. Die Vorbereitung macht Mut.

Die SSVg Velbert, Regionalliga-Absteiger, startet am Wochenende in die neue Saison. Am Sonntag (11. August, 15 Uhr) geht es zum Auftakt im im Niederrheinpokal zur SGE Bedburg-Hau, einem Bezirksligisten, bevor eine Woche später dann auch die Oberliga Niederrhein starten wird.

Neben den beiden „Bonusspielen“ gegen Schalke 04 (0:7) und den VfL Bochum (1:5) spielte die SSVg Velbert eine gelungene Vorbereitung. Neben einem 1:1-Unentschieden beim FC Remscheid gab es Siege über DV Solingen (2:0), TuRU Düsseldorf (3:1), den Bonner SC (5:2) und sogar über den Nachbarn und Regionalligisten Wuppertaler SV (2:1).

Velbert-Trainer Peter Radojewski sieht seine Mannschaft daher gut gerüstet für die neue Saison: „Wir sind zufrieden. Die Ergebnisse waren durchweg gut, wir sind vorwiegend mit wenigen Blessuren durch die ganze Vorbereitung gekommen. Dadurch konnten wir auch die Trainingseinheiten wie geplant durchführen.“

Wie bei einem Abstieg üblich, hat sich auch der Kader der SSVg Velbert verändert. Wobei zur Wahrheit gehört, dass einige Leistungsträger auch geblieben sind. „Es gab hier laufende Verträge für die kommende Saison, die auch eingehalten wurden“, so der Übungsleiter. „Dadurch haben wir das Glück, dass viele Spieler, die letztes Jahr ihre Schuhe in der Regionalliga geschnürt haben, immer noch bei uns sind.“

Keine weiteren Neuzugänge geplant

Dennoch gab es einige Neuzugänge, mit denen Radojewski zufrieden ist. „Gerade die jungen Spieler haben es wirklich gut gemacht. Wir haben darauf geachtet, jede Position zumindest doppelt besetzt zu haben. Das ist uns gelungen.“

20 Feldspieler und drei Torhüter umfasst der neue SSVg-Kader. Der Trainer gesteht, dass er sich in der Breite ein paar Spieler mehr gewünscht hätte. „Wir müssen schon etwas vorsichtig sein und unseren Spielern genug Zeit zur Regeneration geben.“ Weitere Verstärkungen wird es aber nicht mehr geben, der Kader steht.

In Pflichtspielen spiele ich immer mit der derzeitigen ersten Mannschaft. Peter Radojewski

Am Sonntag also geht es nach Bedburg-Hau. Auch wenn der Gegner zwei Klassen tiefer spielt, wird Radojewski seine beste Elf aufs Feld schicken. „In Pflichtspielen spiele ich immer mit der derzeitigen ersten Mannschaft. Alle hatten jetzt über Wochen die Zeit, zu zeigen, was sie draufhaben und sich in Szene zu setzen.“

Anstoß auf dem Kunstrasenplatz in Bedburg-Hau ist um 15 Uhr. Eine Woche später geht es für die SSVg nach Sonsbeck, wenn der Saisonauftakt in die Oberliga Niederrhein beim SV Sonsbeck ansteht. Anstoß am 18. August ist ebenfalls um 15 Uhr.