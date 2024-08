Nach einer durchaus positiven Vorbereitung startet der Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen in die erste Oberliga-Saison seit vier Jahren. Coach Joppe will eine ruhigere Saison.

Nach vier Jahren in der Regionalliga West muss Rot Weiss Ahlen sich neu in der Oberliga Westfalen beweisen. Der Grundstein für eine erfolgreiche Saison wurde in der Vorbereitung gelegt.

Die Testspiel-Bilanz von Ahlen kann sich sehen lassen. Von neun Partien konnten die Rot-Weissen sieben gewinnen. Nur gegen die höherklassigen Gegner VfL Bochum und SC Wiedenbrück musste man sich geschlagen geben.

Ahlen-Trainer Björn Joppe zieht Bilanz: "Es war eine sehr starke Vorbereitung von uns. Die Trainingsqualität war hoch, es gab keine Verletzungen und die Testspiele verliefen sehr ordentlich. Ich denke, wir können gut in die anstehende Spielzeit starten."

Generalprobe gegen Sonsbeck

Die Generalprobe findet am Samstag, dem 3. August gegen den SV Sonsbeck statt. Ein guter Maßstab, um einen letzten Stärke-Test durchzuführen. Sonsbeck konnte in der vergangenen Spielzeit den achten Platz in der Oberliga Niederrhein belegen.

"Der letzte Test wird sicherlich eine gute Möglichkeit sein, um uns optimal für auf den Saison-Start vorzubereiten. Kein Team ist am ersten Spieltag bei hundert Prozent, trotzdem sollen die Jungs durch einen leistungsstarken Vorbereitungs-Gegner auf ein wettkampfähnliches Level kommen", erklärt der Übungsleiter.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West war ein Umbruch unvermeidbar. Ahlen hatte viele Abgänge zu kompensieren und so waren die Verantwortlichen gefragt. Das Ergebnis: Über 15 neue Akteure.

Lücke auf der Außenbahn

Der Ahlen-Coach sieht den Kader wie folgt: "Die Mannschaft steht im Großen und Ganzen. Wir brauchen noch einen Spieler für die Außenbahn. Die Suche werden wir ganz in Ruhe angehen. Mal sehen, welche Möglichkeiten der Markt noch hergibt."

Nach einem schwachen Vorjahr soll die Situation in der kommenden Spielzeit anders werden. In der Abstiegs-Saison landete Ahlen auf dem letzten Tabellenplatz und verlor dabei 21 Spiele. Zusätzlich war Rot Weiss mit 79 Gegentoren die Schießbude der Liga.

"Es soll eine ruhigere und entspanntere Saison werden. Ich denke, wir sind dieses Jahr besser aufgestellt und das Team wird ein anderes Gesicht zeigen. Der Charakter der Mannschaft ist besser. Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen. Ob es am Ende für einen Aufstieg reicht, kann ich jetzt nicht prognostizieren", sagt der Ahlen-Coach.

Joppe ergänzt: "In der Favoriten-Rolle sehe ich andere Teams. In Lippstadt wird sehr gut gearbeitet. Siegen und Dortmund werden auch oben mitspielen. Dazu wird es sicherlich eine Überraschungs-Mannschaft geben. In der Spitze wird es eng."