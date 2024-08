Die Sportfreunde Siegen haben in der Oberliga Westfalen einen Hammer-Start erwischt. In den ersten beiden Spielen geht es gegen die Regionalliga-Absteiger Lippstadt und Ahlen.

Am Freitag, dem 9. August, ist es so weit. Die Sportfreunde Siegen starten in die Hinrunde der neuen Oberliga-Westfalen-Saison. Gegner ist der Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt.

Nach dem Saisonauftakt wird es nicht leichter für die Sportfreunde. Der zweite Gegner der kommenden Saison ist der andere Absteiger Rot Weiss Ahlen. Viel Zeit bleibt Siegen-Cheftrainer Thorsten Nehrbaueralso nicht mehr in der aktuellen Vorbereitung. Die Generalprobe gegen den Lüner SV findet am Samstag statt.

"Ich bin mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Die Ergebnisse sind positiv für uns verlaufen. Trotzdem müssen wir die ersten Pflichtspiele abwarten, bevor ich ein ernsthaftes Fazit ziehen kann. Die Jungs können mit einer breiten Brust in die Saison starten", bilanziert Siegen-Trainer Nehrbauer.

Eine breite Brust wird für diesen Saison-Start auch nötig sein. Lippstadt und Ahlen spielten in den letzten Jahren immer in der vierthöchsten Spielklasse, haben durch den Abstieg aber auch einen großen Umbruch hinter sich.

"Es ist ein Wahnsinns-Start für uns. Lippstadt und Ahlen sind die Top-Favoriten für den Aufstieg in die Regionalliga. Wir wussten, dass der Start schwierig wird, deshalb haben die Vorbereitung so geplant, dass wir direkt mit 100 Prozent in das erste Spiel starten können", sagt Nehrbauer.

Wir haben vor niemandem Angst. Es ist das Ziel, dass wir uns verbessern, egal welcher Gegner kommt. Thorsten Nehrbauer

Siegen wird also in den ersten beiden Partien der Underdog sein. Trotzdem müssen sich die Sportfreunde nicht verstecken. In der vergangenen Saison konnte das Nehrbauer-Team einen starken siebten Platz erreichen.

Der Übungsleiter sieht die Situation folgendermaßen: "Wir haben vor niemandem Angst. Es ist das Ziel, dass wir uns verbessern, egal welcher Gegner kommt. Der Fokus liegt jetzt erstmal auf dem kommenden Heimspiel gegen Lippstadt. Dieses wollen wir positiv bestreiten und die Energie in die nächsten Spiele mitnehmen."

Der Trainer ergänzt: "Wir bleiben dennoch demütig. In den letzten acht Jahren musste der Verein oft gegen den Abstieg spielen. Auf der anderen Seite bleiben wir ehrgeizig. Fußballerisch, taktisch und tabellarisch wollen wir uns steigern."

Mateo Drljo oder André Weis - wer startet als neue Nummer eins?

Nehrbauer muss sich vor dem ersten Pflichtspiel eine wichtige Frage beantworten. In Siegen ist die Torwart-Situation weiter ungeklärt. Mit Mateo Drljo und André Weis verpflichteten die Sportfreunde gleich zwei neue Torhüter. Drljo ist ein junger Keeper aus der Rheinliga und Weis ist ein erfahrender Schlussmann, der bereits 51 Einsätze in der zweiten Bundesliga sammelte.

"Natürlich habe ich bereits eine Tendenz im Kopf. Ich will aber erstmal die Generalprobe gegen Lünen abwarten und mich dann fest entscheiden. Danach werde ich meine Entscheidung intern mit den Jungs besprechen", erklärt der Coach.