165 Spiele, 80 Tore: Oberliga-Topspieler in die Kreisliga A

Einer der besten Mittelfeldspieler der vergangenen Jahre verlässt die Oberliga Niederrhein. Er wechselt in die Kreisliga A. Der Verein kann es "kaum glauben".

Nach insgesamt sieben Jahren verlässt Talha Demir die Oberliga Niederrhein. Der 28-Jährige wechselt vom VfB Hilden in die Kreisliga A, wo er künftig in Düsseldorf für den FC Bosporus auflaufen wird.

Und das macht die Landeshauptstädter merkbar stolz. "Wir können es kaum glauben, aber es ist wahr: Talha Demir, der Ausnahmespieler aus der Oberliga Niederrhein, wechselt zu uns", schreiben sie auf Instagram zu einem Video, das Highlight-Szenen von Demir zeigt.

Und davon gibt es einige. Denn der Deutsch-Türke gehörte in den vergangenen Saisons zu den herausragenden Mittelfeldspielern der Liga. Insgesamt kommt er auf 165 Einsätze. 80 Tore erzielte Demir. In der Vorsaison war Demir 14-mal in 23 Einsätzen erfolgreich. Seine statistisch gesehen beste Runde absolvierte er 2018/19 mit 28 Torbeteiligungen in 28 Partien.

Nach sechs Jahren in Hilden und zuvor Stationen beim SC Kapelle-Erft und einem Abstecher in den türkischen Profifußball zu Gaziantep BB nun also der Wechsel in die Niederungen des Amateurfußballs.

Hintergrund: In Düsseldorf trifft Demir auf seinen Onkel Kemalettin Demir, der den FC Bosporus trainiert. Und der zeitliche Aufwand, den Fünftliga-Fußball mit sich bringt, sei zu hoch, erklärt Demir in der RP und meint: "Ich bin überzeugt davon, dass Talha problemlos auch in der Regionalliga spielen könnte."

Doch stattdessen läuft er künftig in der A-Liga auf. "Talha ist nicht nur ein erfahrener und torgefährlicher Mittelfeldspieler, sondern auch ein echter Leader auf dem Platz. Mit seiner Freistoßpräzision und Spielübersicht hat er in den letzten Jahren zahlreiche Spiele entschieden und wird nun unser Team auf ein neues Level heben. Wir sind stolz und glücklich, Talha Demir bei uns willkommen zu heißen", freut sich der Verein.

Das Ziel des FC Bosporus ist der Aufstieg, in der vergangenen Spielzeit verpassten die Düsseldorfer trotz Herbstmeisterschaft letztlich den Sprung in die Bezirksliga.