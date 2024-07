Drei Wochen vor Saisonstart testen die Oberligisten vom Niederrhein. Die Ergebnisse vom Freitag.

Rund drei Wochen sind es noch, bis die Saison 2024/25 in der Oberliga Niederrhein beginnt. So geht es in der Vorbereitung der Klubs langsam in die heiße Phase.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen absolvierte einen Härtetest gegen den SV Lippstadt 08. Am Ende der 90 Minuten gewann der Regionalliga-Absteiger durch ein Tor von Gerrit Kaiser mit 1:0.

„Es war ein sehr gutes Testspiel von unserer Seite. Wir haben in der ersten Halbzeit so gut wie keine Torchance zugelassen und hatten über 90 Minuten die klar bessere Spielanlage", zeigte sich Damian Apfeld mit dem Testspiel seiner Mannschaft zufrieden. Beim Tor des Tages half ETB-Keeper Philipp Gutkowski mit einem Fehlpass mit, der Essener Trainer in Vereinsmedien erklärte: "Das Tor war natürlich ein Geschenk, weil wir den Ball dem Gegner in die Füße spielen. Das passiert halt mal."

Bei allen positiven Eindrücken des ETB-Spiels gab es auch einen großen Kritikpunkt: "Das Einzige, was wir uns ankreiden müssen, ist unsere Chancenverwertung. Bei dieser Anzahl von guten Gelegenheiten muss man einfach ein Tor erzielen. Zweimal hatten wir mit Alutreffern aber auch Pech."

Dennoch: Gegen einen starken Gegner war der Gesamteindruck bei Apfeld ein positiver. "Lippstadt ist der Topfavorit in der anderen Oberligastaffel und wir haben ein gutes Spiel gegen sie abgeliefert. Darauf kann man gut aufbauen", bekundete der Trainer, der allerdings auch einen kleinen Rückschlag hinnehmen musste. "Bis auf die Verletzung von Armen Shavershyan bin ich mit dem Spiel heute sehr zufrieden.“

Auch Ligarivale SV Sonsbeck war am Freitagabend im Einsatz. Beim Bezirkligisten startete die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing erfolgreich ins Wochenende und gewann durch Tore von Christoph Elspaß (2), Neuzugang Taira Kayama und Ruben Joan Martens mit 4:1. Bereits am Sonntag wartet der nächste Testgegner auf die Sonsbecker, der VfL Jüchen-Garzweiler (Landesliga) wird ab 15 Uhr zu Gast sein.